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    Райкконен проїхав найшвидше коло в історії Формули-1

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    <span>Фото: Кімі Райкконен /Getty Images</span> - Райкконен проїхав найшвидше коло в історії Формули-1
    Фото: Кімі Райкконен /Getty Images

    Фінський пілот Ferrari показав фантастичну швидкість у кваліфікації Гран Прі Італії.

    Кімі Райкконен напередодні виграв кваліфікацію Формули-1 на легендарній італійській трасі «Монца».

    Середня швидкість кола фіна склала 263,587 км/год, що стало новим рекордом Формули-1 за всі часи.

    Результат швидкого кола Райкконена склав 1:19.119 хв. Також він побив рекорд «Монци», який раніше належав Хуану Пабло Монтойя.

    Окрім того, Кімі Райкконен став найстаршим гонщиком в історії Формули-1, який виграв поул-позишн.

    Гран Прі Італії відбудеться у неділю, 2 вересня, о 16:10.

    Джерело: Sportarena.com

    Італія рекорд Автоспорт Формула-1
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