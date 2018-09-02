Райкконен проїхав найшвидше коло в історії Формули-1
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Фото: Кімі Райкконен /Getty Images
Фінський пілот Ferrari показав фантастичну швидкість у кваліфікації Гран Прі Італії.
Кімі Райкконен напередодні виграв кваліфікацію Формули-1 на легендарній італійській трасі «Монца».
Середня швидкість кола фіна склала 263,587 км/год, що стало новим рекордом Формули-1 за всі часи.
Результат швидкого кола Райкконена склав 1:19.119 хв. Також він побив рекорд «Монци», який раніше належав Хуану Пабло Монтойя.
Окрім того, Кімі Райкконен став найстаршим гонщиком в історії Формули-1, який виграв поул-позишн.
Гран Прі Італії відбудеться у неділю, 2 вересня, о 16:10.
Джерело: Sportarena.com