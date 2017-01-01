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    Прима пропустить спринт у Гохфільцені через хворобу

    Замість нього у гонці виступить Семенов
    Український біатлоніст Артем Прима пропустить спринт і гонку-переслідування другого етапу Кубка світу, який проходитиме в Гохфільцені. Про це повідомив журналіст Костянтин Клименко. Прима захворів і замість нього тепер побіжить Сергій Семенов, якому планували дати відпочинок до естафетної гонки. Нагадаємо, чоловічий спринт пройде 8 грудня.
    • Сьогодні, 15:59
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    Замість нього у гонці виступить Семенов

    Український біатлоніст Артем Прима пропустить спринт і гонку-переслідування другого етапу Кубка світу, який проходитиме в Гохфільцені.

    Про це повідомив журналіст Костянтин Клименко.

    Прима захворів і замість нього тепер побіжить Сергій Семенов, якому планували дати відпочинок до естафетної гонки.

    Нагадаємо, чоловічий спринт пройде 8 грудня. Початок - 12.30.

    біатлон Збірна України
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