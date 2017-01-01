Прима пропустить спринт у Гохфільцені через хворобу

Замість нього у гонці виступить Семенов

Український біатлоніст Артем Прима пропустить спринт і гонку-переслідування другого етапу Кубка світу, який проходитиме в Гохфільцені. Про це повідомив журналіст Костянтин Клименко. Прима захворів і замість нього тепер побіжить Сергій Семенов, якому планували дати відпочинок до естафетної гонки. Нагадаємо, чоловічий спринт пройде 8 грудня.