Прима пропустить спринт у Гохфільцені через хворобу
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Замість нього у гонці виступить Семенов
Український біатлоніст Артем Прима пропустить спринт і гонку-переслідування другого етапу Кубка світу, який проходитиме в Гохфільцені.
Про це повідомив журналіст Костянтин Клименко.
Прима захворів і замість нього тепер побіжить Сергій Семенов, якому планували дати відпочинок до естафетної гонки.
Нагадаємо, чоловічий спринт пройде 8 грудня. Початок - 12.30.
Артём Прима приболел и пропустит спринт, сообщил мне Санитра. Вместо него побежит Семёнов #hochfilzen #biathlon pic.twitter.com/UJsPAnggMm— Kostya Klymenko (@Gardolo) 7 декабря 2017 г.