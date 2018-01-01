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    Про сексуальні домагання з боку лікаря збірної США заявила і чотириразова олімпійська чемпіонка

    Сімона Байлз також була жертвою Ларрі Нассара
    Сімона Байлз стала жертвою сексуальних домагань з боку колишнього лікаря збірної США Ларрі Нассара. Про це заявила сама чотириразова олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики, опублікувавши звернення у своєму «Твіттері». «Більшість з вас знають мене як щасливу, сміхотливу й енергійну дівчину. Але останнім часом я відчувала
    • Сьогодні, 13:06
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    Сімона Байлз. Фото REUTERS
    Сімона Байлз. Фото REUTERS

    Сімона Байлз також була жертвою Ларрі Нассара

    Сімона Байлз стала жертвою сексуальних домагань з боку колишнього лікаря збірної США Ларрі Нассара.

    Про це заявила сама чотириразова олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики, опублікувавши звернення у своєму «Твіттері».

    «Більшість з вас знають мене як щасливу, сміхотливу й енергійну дівчину. Але останнім часом я відчувала себе трохи надламаною, і чим більше я намагалася заглушити голос у своїй голові, тим голосніше він звучав», - зауважила вона.

    «Я більше не боюся розповідати свою історію. Я є однією з багатьох дівчат, які зазнали сексуального насильства з боку Ларрі Нассара. Будь ласка, повірте мені, що раніше було складно вимовити ці слова вголос. Є багато причин, чому я не хотіла ділитися своєю історією, але тепер я знаю, що це не моя вина», - додала Байлз.

    Раніше 54-річний американець вже визнав себе винним у семи випадках домагання.

    Раніше повідомлялося, що ще одна американська гімнастка зізналася, що була жертвою домагань з боку лікаря команди.

    Джерело: Спорт-Экспресс

    США спортивна гімнастика скандал
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