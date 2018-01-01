Про сексуальні домагання з боку лікаря збірної США заявила і чотириразова олімпійська чемпіонка
- Сьогодні, 13:06
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Сімона Байлз також була жертвою Ларрі Нассара
Сімона Байлз стала жертвою сексуальних домагань з боку колишнього лікаря збірної США Ларрі Нассара.
Про це заявила сама чотириразова олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики, опублікувавши звернення у своєму «Твіттері».
«Більшість з вас знають мене як щасливу, сміхотливу й енергійну дівчину. Але останнім часом я відчувала себе трохи надламаною, і чим більше я намагалася заглушити голос у своїй голові, тим голосніше він звучав», - зауважила вона.
«Я більше не боюся розповідати свою історію. Я є однією з багатьох дівчат, які зазнали сексуального насильства з боку Ларрі Нассара. Будь ласка, повірте мені, що раніше було складно вимовити ці слова вголос. Є багато причин, чому я не хотіла ділитися своєю історією, але тепер я знаю, що це не моя вина», - додала Байлз.
Раніше 54-річний американець вже визнав себе винним у семи випадках домагання.
Раніше повідомлялося, що ще одна американська гімнастка зізналася, що була жертвою домагань з боку лікаря команди.
Feelings... #MeToo pic.twitter.com/ICiu0FCa0n— Simone Biles (@Simone_Biles) 15 січня 2018 р.
Джерело: Спорт-Экспресс