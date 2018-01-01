Про сексуальні домагання з боку лікаря збірної США заявила і чотириразова олімпійська чемпіонка

Сімона Байлз також була жертвою Ларрі Нассара

Сімона Байлз стала жертвою сексуальних домагань з боку колишнього лікаря збірної США Ларрі Нассара. Про це заявила сама чотириразова олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики, опублікувавши звернення у своєму «Твіттері». «Більшість з вас знають мене як щасливу, сміхотливу й енергійну дівчину. Але останнім часом я відчувала



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Сімона Байлз. Фото REUTERS

Сімона Байлз також була жертвою Ларрі Нассара

Сімона Байлз стала жертвою сексуальних домагань з боку колишнього лікаря збірної США Ларрі Нассара.

Про це заявила сама чотириразова олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики, опублікувавши звернення у своєму «Твіттері».

«Більшість з вас знають мене як щасливу, сміхотливу й енергійну дівчину. Але останнім часом я відчувала себе трохи надламаною, і чим більше я намагалася заглушити голос у своїй голові, тим голосніше він звучав», - зауважила вона.

«Я більше не боюся розповідати свою історію. Я є однією з багатьох дівчат, які зазнали сексуального насильства з боку Ларрі Нассара. Будь ласка, повірте мені, що раніше було складно вимовити ці слова вголос. Є багато причин, чому я не хотіла ділитися своєю історією, але тепер я знаю, що це не моя вина», - додала Байлз.

Раніше 54-річний американець вже визнав себе винним у семи випадках домагання.

Раніше повідомлялося, що ще одна американська гімнастка зізналася, що була жертвою домагань з боку лікаря команди.

Джерело: Спорт-Экспресс