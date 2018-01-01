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    Ще одна американська гімнастка зізналася, що була жертвою домагань з боку лікаря команди

    Цього разу про свою історію розповіла чемпіонка світу Меггі Ніколс
    Чемпіонка світу Меггі Ніколс зізналася, що у віці 15 років була жертвою сексуальних домагань з боку колишнього лікаря збірної США Ларрі Нассара. За її словами, у 15 років у неї почалися проблеми зі спиною, інформує Intlgymnast. «Моя спина справді дуже боліла, я навіть не могла нахилитися, і я пам'ятаю, що Нассар відвів мене у навчальну
    • Сьогодні, 18:39
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    Меггі Ніколс
    Меггі Ніколс

    Цього разу про свою історію розповіла чемпіонка світу Меггі Ніколс

    Чемпіонка світу Меггі Ніколс зізналася, що у віці 15 років була жертвою сексуальних домагань з боку колишнього лікаря збірної США Ларрі Нассара.

    За її словами, у 15 років у неї почалися проблеми зі спиною, інформує Intlgymnast.

    «Моя спина справді дуже боліла, я навіть не могла нахилитися, і я пам'ятаю, що Нассар відвів мене у навчальну кімнату, закрив двері та закрив жалюзі. Для мене його поведінка здалася дивною, але я подумала, що все повинно бути добре», - сказала вона.

    «Я припустила, що він, ймовірно, не хотів, щоб на нас відволікалися інші дівчата. В цілому, я йому довірилася. Спочатку було все добре, але потім він почав торкатися до мене у місцях, про які я насправді не думала», - додала гімнастка.

    «У нього не було рукавичок, і він не сказав мені, що він робить. У кімнаті не було нікого, і я не перешкоджала тому, що він робив. Тому що дорослі сказали, що він найкращий лікар і допоможе мені зі спиною. Він неодноразово «лікував» мене таким чином», - пояснила Ніколс.

    За словами спортсменки, вона думала, що Нассар був для неї не тільки лікарем, але ще і другом.

    «Він зв'язувався зі мною, розповідаючи мені, яка я гарна. Але мені було всього 15, і я просто подумала, що він намагається бути добрим до мене. Тепер я розумію, що це було частиною процесу залицяння, про який я тільки недавно дізналася», - пояснила Ніколс.

    Раніше 54-річний Нассар був засуджений до 60 років в'язниці за дитячу порнографію – на його комп'ютері були виявлені 37 тисяч знімків подібного роду.

    Окрім того, понад 140 спортсменок звинуватили його у сексуальних домаганнях, проте він визнав свою провину лише у семи випадках.

    Нагадаємо, олімпійська чемпіонка із США отримала $1,25 млн за своє мовчання про тренера-педофіла.

    Джерело: Спорт-Экспресс

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