Про тренерів, які створювали українську школу греко-римської боротьби, зняли фільм (відео)

Героями міні-фільму стали Ігор Кондрацький і Нельсон Давидян

Федерація греко-римської боротьби України представила документальний фільм про відомих тренерів – Ігоря Олександровича Кондрацького та його учня Нельсона Амаяковича Давидяна, які створювали українську школу греко-римської боротьби. У фільмі розповідається про дружбу, яку спортсмени зберігають все життя. Про вірність спортивній боротьбі, яка



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Нельсон Давидян

Героями міні-фільму стали Ігор Кондрацький і Нельсон Давидян

Федерація греко-римської боротьби України представила документальний фільм про відомих тренерів – Ігоря Олександровича Кондрацького та його учня Нельсона Амаяковича Давидяна, які створювали українську школу греко-римської боротьби.

У фільмі розповідається про дружбу, яку спортсмени зберігають все життя.

Про вірність спортивній боротьбі, яка стала для головних героїв сенсом усього життя.

У фільмі багато інтерв'ю друзів, колег по спорту, членів сім'ї, які були поруч з ними у різні періоди їхнього життя.

Давидян – триразовий чемпіон СРСР (1975, 1976, 1979), дворазовий чемпіон Європи (1973, 1980), дворазовий чемпіон світу (1974, 1975), срібний призер Олімпійських ігор (1976). Заслужений майстер спорту СРСР (1974). Заслужений тренер України (2007).

Помер у Києві у вересні 2016 року у віці 66 років.