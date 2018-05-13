Промоутер Ломаченка вже планує боксеру наступний поєдинок

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Боб Арум і Василь Ломаченко. Фото: Getty Images

Боб Арум розповів, яким бачить майбутнє свого підопічного

Боб Арум заявив, що має намір організувати об'єднувальний поєдинок Ломаченко - Бельтран 25 серпня.

12 травня Василь Ломаченко увійшов в історію світового боксу. Всього за 12 боїв він став чемпіоном світу в трьох вагових категоріях - раніше цього не вдавалося жодному боксеру. У дуже видовищному поєдинку Ломаченко переміг Хорхе Лінареса.

По ходу зустрічі українець побував у нокдауні, але зумів нокаутувати суперника в десятому раунді. На момент зупинки бою рахунок суддівських записок був рівним.

Боб Арум, який займається справами новоспеченого чемпіона світу в легкій вазі за версією WBA Василя Ломаченка, розповів, яким бачить майбутнє свого підопічного.

«Василь великий талант і боєць до мозку кісток. Він - приголомшливий, і він показав серце бійця. Думаю, що у другій напівлегкій вазі йому комфортніше, але він любить виклики, тому він піднявся в легку вагу. Не знаю, хто здатний йому кинути виклик у другій напівлегкій вазі. Зараз ми зацікавлені в тому, щоб 25 серпня організувати йому об'єднавчий бій з чемпіоном світу за версією WBO в легкій вазі Раймундом Бельтраном», - заявив Арум.

36-річний Раймулдо Бельтран на професійному рингу провів 43 бої: 35 перемог (21 нокаутом), 7 поразок і 1 нічия. У рейтингу боксерів легкої ваги він займає п'яте місце, Ломаченко після перемоги над лідером дивізіону Лінаресом зайняв першу позицію.

Джерело: boxing-mma.com