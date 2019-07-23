Провідні турецькі клуби конкурують за Коноплянку



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Євген Коноплянка yenivatangazetesi.com

«Бешикташ» провів провів переговори щодо трансферу українського півзахисника

Між турецькими футбольними клубами «Фенербахче» та «Бешикташ» розгорнулася боротьба за півзахисника збірної України та німецького «Шальке» Євгена Коеноплянку.

«Бешикташ» провів успішні переговори щодо трансферу українця, інформує Yenivatangazetesi.

Раніше також продуктивно з українцем домовлявся «Фенербахче». Однак наразі в Туреччині саме «Бешикташ» вважають фаворитом у боротьбі за українського півзахисника.

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Повідомляється, що «Шальке» розраховував отримати за Коноплянку 6 мільйонів євро, але сторони можуть зійтися на вдвічі меншій сумі.