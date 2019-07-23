У Іспанії продають місце в футбольному чемпіонаті
Федерація футболу Іспанії
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До 25 липня можна придбати місце в третьому дивізіоні іспанського чемпіонату
Федерація футболу Іспанії виставила на продаж місце в чемпіонаті країни. За 452 тисячі євро покупець отримає для своєї команди місце в третьому дивізіоні іспанського чемпіонату.
Якщо одразу декілька клубів прагнутимуть придбати місце в чемпіонаті, у Федерації зважатимуть на результати претендентів.
Місце в третьому дивізіоні продають через дискваліфікацію клубу «Реус».
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Якщо до зазначеної дати місце не продадуть, ціну за нього буде зменшено вдвічі.