У Іспанії продають місце в футбольному чемпіонаті



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Федерація футболу Іспанії Фейсбук

До 25 липня можна придбати місце в третьому дивізіоні іспанського чемпіонату

Федерація футболу Іспанії виставила на продаж місце в чемпіонаті країни. За 452 тисячі євро покупець отримає для своєї команди місце в третьому дивізіоні іспанського чемпіонату.

Якщо одразу декілька клубів прагнутимуть придбати місце в чемпіонаті, у Федерації зважатимуть на результати претендентів.

Місце в третьому дивізіоні продають через дискваліфікацію клубу «Реус».

Якщо до зазначеної дати місце не продадуть, ціну за нього буде зменшено вдвічі.