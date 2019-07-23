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    У Іспанії продають місце в футбольному чемпіонаті

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    Федерація футболу Іспанії - У Іспанії продають місце в футбольному чемпіонаті
    Федерація футболу Іспанії
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    До 25 липня можна придбати місце в третьому дивізіоні іспанського чемпіонату

    Федерація футболу Іспанії виставила на продаж місце в чемпіонаті країни. За 452 тисячі євро покупець отримає для своєї команди місце в третьому дивізіоні іспанського чемпіонату.

    Якщо одразу декілька клубів прагнутимуть придбати місце в чемпіонаті, у Федерації зважатимуть на результати претендентів.

    Місце в третьому дивізіоні продають через дискваліфікацію клубу «Реус».

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    Якщо до зазначеної дати місце не продадуть, ціну за нього буде зменшено вдвічі.

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