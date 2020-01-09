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    Провідний український футбольний тренер відхилив низку пропозицій від росйських клубів

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    З 2018 року Роман Йосипович працює в Астані - Провідний український футбольний тренер відхилив низку пропозицій від росйських клубів
    З 2018 року Роман Йосипович працює в Астані

    Григорчук розповів, що колись мріям працювати в російському чемпіонаті

    Тренер казахстанської «Астани» Роман Григорчук розповів в телевізійному інтерв’ю, що він відхилив пропозиції щонайменше п’яти російських клубів. За умови подій, які відбуваються в Україні, досвідчений наставник вважає неможливим працювати в цій країні.

     «Раніше, коли я працював в Латвії я дуже хотів в чемпіонат Росії. Вважав його сильним. За деякий час і після відповідних подій у нас, у мене цих варіантів з’явилося чимало. Але це було вже такий час, коли це стало неможливо. Зараз я не можу працювати в Росії. Ми не можемо про це навіть говорити, це неможливо. З топклубів пропозицій не було. Але їх було багато, мінімум п’ять, в тому числі з «Амкара». Решту я б не хотів називати», — сказав Григорчук.

    54-річний Роман Григорчук очолює «Астану» з 2018 року. Також він тренував запорізький «Металург», «Чорноморець», латвійські «Дінабург», «Вентспілс» та азербайджанську «Габалу».

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    тренер Роман Григорчук час
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