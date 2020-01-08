Російський хокеїст НХЛ ледь не відправив суперника у нокаут просто під час матчу (відео)



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Вагова категорія не зіграла на користь словаку

Вдвічі старший конкурент не зміг дати відсіч молодому у гарячому гравцю «Нешвіла»

Не лише хокей, а й бокс, побачили глядачі матчу між «Нешвіллои» і «Бостоном», яка відбулася напередодні. У черговому турі НХЛ «Нешвілл» програв «Бостону» з рахунком 2: 6.

Цей поєдинок запам'ятався любителям хокею не тільки величезною кількістю шайб, але й яскравою бійкою між 22-річним росіянином Яковом Тнеріним та 42-річним словаком Здено Хара. Чоловіки вирішили з'ясувати стосунки прямо на майданчику. В результаті сутички, двометровий ветеран ледь не опинився в нокауті.

Молодь виявилася значно сильнішою за досвід.