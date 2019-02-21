Пустовий допоможе баскетбольній збірній України у поєдинках проти Чорногорії і Словенії



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Артем Пустовий

Сьогодні відразу після поєдинку Євроліги Пустовий вирушить до лав збірної України

Центровий іспанської «Барселони» Артем Пустовий усе ж таки приєднається до лав національної збірної України на вирішальні матчі кваліфікації Кубка світу-2019 проти Чорногорії (22 лютого) та Словенії (25 лютого). Про це інформує Федерація баскетболу України.

Клуб Пустового спочатку не відпускав українця до лав збірної, але в підсумку пішов назустріч Федерації баскетболу України та гравцеві, дозволивши йому приєднатись до табору національної команди.

Сьогодні, 21 лютого, «Барселона» в домашньому матчі Євроліги грає проти Басконії і одразу після гри Пустовий вирушить до лав збірної України.

Бігмен взяв участь у 6 матчах поточного відбору на ЧС-2019, в яких набирав 5.0 очка, робив 2.8 підбирання та 1.2 передачі в середньому за 14.3 хвилини на майданчику в майці збірної України.

Нагадаємо, 22 лютого збірна України проведе в київському Палаці спорту один із визначальних матчів відбірної кампанії Кубка світу-2019 проти чорногорців. Для збереження шансів на вихід у фінальну частину нашій команді потрібно тільки перемагати. Після того 25 лютого треба здолати Словенію і сподіватися, що резервний склад дострокових переможців групи іспанців переможе Латвію.