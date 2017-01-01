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    П'ять українських саночників виступлять на Олімпіаді-2018

    Ще одна спортсменка знаходиться в списку резервістів
    П'ять саночників, в чотирьох видах програми, представлять нашу країну на Олімпійських іграх-2018 в Пхьончхані. Ліцензії на змагання в Південну Корею добули - Андрій Мандзій, Антон Дукач, Олена Шхумова і двомісний екіпаж у складі Олександра Оболончика і Романа Захарківа. Ще одна українка Олена Стецьків знаходиться в списку резервістів під другим
    • Вчора, 21:14
    • Розсилка
    Фото: iSport
    Фото: iSport

    Ще одна спортсменка знаходиться в списку резервістів

    П'ять саночників, в чотирьох видах програми, представлять нашу країну на Олімпійських іграх-2018 в Пхьончхані.

    Ліцензії на змагання в Південну Корею добули - Андрій Мандзій, Антон Дукач, Олена Шхумова і двомісний екіпаж у складі Олександра Оболончика і Романа Захарківа.

    Ще одна українка Олена Стецьків знаходиться в списку резервістів під другим номером.

    Зазначимо, що на Олімпіаду-2018 вже реалізовано понад 60% квитків.

    Нагадаємо, церемонія відкриття змагань в Пхьончхані пройде 9-го лютого.

    Джерело: isport.ua

    Олімпійські Ігри
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