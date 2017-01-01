П'ять українських саночників виступлять на Олімпіаді-2018

Ще одна спортсменка знаходиться в списку резервістів

П'ять саночників, в чотирьох видах програми, представлять нашу країну на Олімпійських іграх-2018 в Пхьончхані. Ліцензії на змагання в Південну Корею добули - Андрій Мандзій, Антон Дукач, Олена Шхумова і двомісний екіпаж у складі Олександра Оболончика і Романа Захарківа. Ще одна українка Олена Стецьків знаходиться в списку резервістів під другим