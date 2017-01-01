П'ять українських саночників виступлять на Олімпіаді-2018
- Вчора, 21:14
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Фото: iSport
Ще одна спортсменка знаходиться в списку резервістів
П'ять саночників, в чотирьох видах програми, представлять нашу країну на Олімпійських іграх-2018 в Пхьончхані.
Ліцензії на змагання в Південну Корею добули - Андрій Мандзій, Антон Дукач, Олена Шхумова і двомісний екіпаж у складі Олександра Оболончика і Романа Захарківа.
Ще одна українка Олена Стецьків знаходиться в списку резервістів під другим номером.
Зазначимо, що на Олімпіаду-2018 вже реалізовано понад 60% квитків.
Нагадаємо, церемонія відкриття змагань в Пхьончхані пройде 9-го лютого.
Джерело: isport.ua