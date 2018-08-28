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    П'ять українських шахісток поїдуть на чемпіонат світу в Росії

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    Сестри Музичук - П'ять українських шахісток поїдуть на чемпіонат світу в Росії
    Сестри Музичук

    Сестри Музичук в їх числі

    П'ять українських шахісток - Анна Ушеніна, Наталія Жукова, Інна Гапоненко, Анна і Марія Музичук - прийняли рішення виступити на чемпіонаті світу, який пройде з 1 по 25 листопада в російському Ханти-Мансійську.

    Всього на турнірі виступлять 64 спортсменки.

    Ушеніна була чемпіонкою світу з шахів в 2012-2013 роках, Марія Музичук носила це звання в 2015-2016 роках.

    Нагадаємо, в 2017 році Анна Музичук відмовилася захищати свої титули зі швидких шахів на чемпіонаті світу в Саудівській Аравії через порушення прав жінок в цій країні.

    Джерело: Сегодня

    Марія Музичук шахи
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