П'ять українських шахісток поїдуть на чемпіонат світу в Росії



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Сестри Музичук

Сестри Музичук в їх числі

П'ять українських шахісток - Анна Ушеніна, Наталія Жукова, Інна Гапоненко, Анна і Марія Музичук - прийняли рішення виступити на чемпіонаті світу, який пройде з 1 по 25 листопада в російському Ханти-Мансійську.

Всього на турнірі виступлять 64 спортсменки.

Ушеніна була чемпіонкою світу з шахів в 2012-2013 роках, Марія Музичук носила це звання в 2015-2016 роках.

Нагадаємо, в 2017 році Анна Музичук відмовилася захищати свої титули зі швидких шахів на чемпіонаті світу в Саудівській Аравії через порушення прав жінок в цій країні.

Джерело: Сегодня