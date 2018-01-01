П'ятеро гравців покинули луганську «Зорю»
- Сьогодні, 13:46
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ФК «Зоря»
У кількох гравців «Зорі» закінчилися контракти з клубом і футболісти покинули командуЛуганська «Зоря» попрощалася з п'ятьма гравцями першої команди, інформує клубна прес-служба.
Другу частину сезону бронзовий призер УПЛ проведе без півзахисників Дмитра Гречишкіна і Владислава Калітвінцева, права на яких належать «Шахтарю» і «Динамо» відповідно. Футболісти повернулися в розташування своїх клубів.
Крім того, підійшли до кінця угоди з голкіпером Олексієм Шевченком, а також захисниками Артемом Сухоцьким і Андрієм Пилявським.