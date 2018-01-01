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    П'ятеро гравців покинули луганську «Зорю»

    У кількох гравців «Зорі» закінчилися контракти з клубом і футболісти покинули команду
    Луганська «Зоря» попрощалася з п'ятьма гравцями першої команди, інформує клубна прес-служба. Другу частину сезону бронзовий призер УПЛ проведе без півзахисників Дмитра Гречишкіна і Владислава Калітвінцева, права на яких належать «Шахтарю» і «Динамо» відповідно. Футболісти повернулися в розташування своїх клубів.
    • Сьогодні, 13:46
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    <p>ФК &laquo;Зоря&raquo;</p>

    ФК «Зоря»

    У кількох гравців «Зорі» закінчилися контракти з клубом і футболісти покинули команду

    Луганська «Зоря» попрощалася з п'ятьма гравцями першої команди, інформує клубна прес-служба.

    Другу частину сезону бронзовий призер УПЛ проведе без півзахисників Дмитра Гречишкіна і Владислава Калітвінцева, права на яких належать «Шахтарю» і «Динамо» відповідно. Футболісти повернулися в розташування своїх клубів.

    Крім того, підійшли до кінця угоди з голкіпером Олексієм Шевченком, а також захисниками Артемом Сухоцьким і Андрієм Пилявським.

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