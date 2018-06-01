П'ятов та Степаненко покинули розташування збірної України

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Тарас Степаненко та Андрій П'ятов

Обох достроково відпустив головний тренер Андрій Шевченко

Воротар Андрій П'ятов і хавбек Тарас Степаненко покинули розташування збірної України.

Про це повідомляє «Футбол NEWS».

Обидва провели напружений сезон за «Шахтар», через це головний тренер збірної України Андрій Шевченко вирішив їх відпустити достроково.

31-го травня П'ятов зіграв проти Марокко (0:0) повний матч, а Степаненко вийшов у старті і був замінений на 64-й хвилині.

Нагадаємо, 3-го червня Україна зіграє з Албанією.

Нагадаємо, що в списку викликаних на товариські матчі є ще два воротарі - Андрій Лунін і Денис Бойко.

Джерело: Террикон