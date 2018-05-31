Збірна України зіграла внічию з Марокко у товариському матчі в Женеві

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Голів глядачі у матчі не побачили

У четвер, 31-го травня, у швейцарській Женеві на стадіоні «Стад де Женев» відбулася товариська зустріч Марокко — Україна.

Команди не змогли визначити переможця, зігравши внічию 0:0. Щодо самого матчу, то походу зустрічі більше ініціативою володіли номінальні господарі поля. Україна у свою чергу переважно грала другим номером. Втім, перший момент у матчі створили саме підопічні Шевченка, коли після помилки оборони суперника Коваленко з вбивчої позиції поцілив у захисника марокканців.

Через чотири хвилини після епізоду від Коваленка помилився П'ятов: Андрій втримав він м'яч в руках після навісу, а Зієш, який був першим на м'ячі, на щастя, пробив вище воріт. На 22-й хвилині марокканці створили ще один небезпечний момент - цього разу П'ятов нашу команду врятував, перевівши м'яч у стійку власних воріт після пострілу від того ж Зієша.

Збірна України також мала ще одну непогану нагоду вийти вперед, однак Коноплянка з гострого кута не зміг переграти голкіпера марокканців, який перевів м'яч на кутовий. Після стандарту з кута поля підопічні Шевченка загралися біля карного суперника і в підсумку пропустили разючу контратаку: три передачі і Амрабат вже мчить на ворота П'ятова, однак голкіпер нашої збірної швидко відреагував, вийшов з карного майданчика і скоротив кут обстрілу - м'яч дивом не залетів у порожні ворота збірної України, пройшовши поруч зі стійкою.

У другому таймі малюнок гри особливо не змінився. Центр поля був за збірною Марокко, яка контролювала хід зустрічі. Україна продовжувала грати другим номером, намагаючись виходити у швидкі контратаки. В одній з таких відзначитися міг Коноплянка, однак його удар був заслабким, а удар Шапаренка, який вийшов на заміну, прийняв на себе захисник.

Більше моментів збірна України у цьому матчі не мала. Не допомогли налагодити гру у центрі поля і заміни від Шевченка. У свою чергу суперник був близьким до того, аби вирвати перемогу у матчі. Втім, неточність самих марокканців і подальша надійна гра П'ятова не дозволили змінити рахунок на табло.

Будемо відвертими - марокканці виглядали краще, були свіжіші за нашу команду, яка під завершення матчу взагалі підсіла. Сподіваємося, що Шевченко зробить роботу над помилками і в матчі з Албанією, який відбудеться вже 3-го червня, ми побачимо зовсім іншу гру від збірної України.

Товариський матч з футболу

Марокко - Україна 0:0

Марокко: Мохамеді, Менділь, Бенатія (Хакімі, 46), да Кошта, Саїсс, Беланда (Бухаддуз, 64), Ель-Ахмаді (Аїт-Беннассер, 72), Зієш, Буссуфа, Амрабат (Фажр, 72), Бутаїб (Харіт, 46).

Україна: Пятов, Кривцов, Матвієнко, Бурда, Караваєв, Коноплянка (Сидорчук, 76), Зінченко, Коваленко (Шапаренко, 46), Степаненко (Маліновський, 64), Ярмоленко (Марлос, 46), Селезньов (Бєсєдін, 46)

Попередження: Зінченко (60), Буссуфа (60), Шапаренко (75)