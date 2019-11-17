Радів, як дитина. Фото Андрія Шевченка у фіналі матчу Сербія – Україна



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Яскраві емоції Андрія Шевченка Скрін-шот

Український тренер не приховував емоцій після завершення успішного кваліфікаційного турніру

Сьогодні, 17 листопада в Белграді збірна України з футболу зіграла внічию 2:2 з сербами і вперше в історії пробилася у фінальну частину Євро-2020 з першого місця.

Гол, який дозволив українцям уникнути поразки і завершити відбірну кампанію і 2019 рік загалом без жодної поразки, Артем Бесєдін провів за лічені секунди до фінального свистка. Після нього тренер команди Андрій Шевченко не стримував емоцій.

Відбірну кампанію Андрій Шевченко і його команда пройшли без єдиної поразки

Жеребкування фінальної частини Євро-2020 відбудеться 30 листопада.