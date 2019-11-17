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    Збірна України на останніх секундах врятувала матч у Сербії (відео)

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    Роман Яремчук забив перший гол українців - Збірна України на останніх секундах врятувала матч у Сербії (відео)
    Роман Яремчук забив перший гол українців
    Getty Images (c) UEFA.com

    Матч у Белграді турнірного значення для команди Андрія Шевченка не мав

    Збірна України з футболу завершила відбірну кампанію до Євро-2020 нічиєю в Белграді.

    В поєдинку, який не мав турнірного значення, команда Андрія Шевченка врятувалася на заключних секундах гри з сербією.

    Сербія – Україна – 2:2

    Голи: 1:0 – Душан Тадіч (9, з пенальті). 1:1 – Роман Яремчук (33). 2:1 – Александр Мітровіч (56). 2:2 - Бесєдін (90+3)

    Сербія: Предраґ Райковіч – Нікола Максімовіч, Нікола Міленковіч, Коларов (к), Мілан Родіч – Ґудель, Неманья Максімовіч (Лука Мілівоєвіч, 77) – Душан Тадіч, Ляїч (Ґачіновіч, 69), Радоньїч (Мілінковіч-Савіч, 82) – Александр Мітровіч. Тренер – Любіша Тумбаковіч

    Україна: П’ятов (к) – Олександр Караваєв, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Віталій Миколенко – Віктор Коваленко (Шепелєв, 77), Сергій Сидорчук, Руслан Малиновський (Євген Шахов, 88) – Андрій Ярмоленко, Роман Яремчук, Віктор Циганков (Бесєдін, 77). Тренер – Андрій Шевченко

    Судді: Боббі Мадден – Девід Рум, Ґрем Стюарт (усі – Шотландія)

    Попередження: Радоньїч (34), Коларов (84) – Микола Матвієнко (8)

    17 листопада. Белград. Стадіон «Райко Мітіч»

    Серби ліпше розпочали матч і матеріалізували перевагу завдяки пенальті, який суддя призначив за гру рукою Миколи Матвієнка.

    Друга половина першого тайму минула під знаком домінування українців. З трьох створених нагод наша команда реалізувала одну: Роман Яремчук після навісу Віктора Циганкова справа влучно пробив головою.

    Вдруге вивести вперед господарів вивів із найкращих бомбардирів кваліфікаційної кампанії Євро-2020 Александр Мітровіч провів після майстерної передачі Душана Тадіча. Мітровіч першим дотиком прийняв м’яч на груди, а другим пробив у кут – 2:1.

    Гості мали змогу відігратися на 87-й хвилині, але Володимир Шепелєв метрів з семи після передачі справа пробив над поперечиною. 

    Але врешті єдиної в 2019 році поразки Українці таки уникнули. То Артем Бесєдін після передачі справа від Ярмоленка пробив метрів з 11-ти точно в кут. 

    Україна виграла груповий турнір, набравши 20 очок. Сербам ця нічия вийти на прохідне друге місце не дозволила. Вони набрали 14 пунктів і на три очка відстали від чинних чемпіонів Європи португальців. Команда Фернанду Сантуша завдяки голам Бруну Фернандеша на 39-й хвилині і Кріштіану Роналду на 86-й виграла 2:0 у Люксембурзі. Люксембург набрав чотири очки і став четвертим, а замкнула таблицю Литва – одне очко.    

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Андрій Шевченко Андрій Ярмоленко Євро-2020 Кріштіану Роналду Віктор Циганков Віталій Миколенко Андрій П'ятов Сергій Сидорчук Руслан Малиновський Володимир Шепелєв Сергій Кривцов Александр Коларов Серґей Мілінковіч-Савіч Олександр Караваєв Александр Мітровіч Микола Матвієнко Віктор Коваленко Роман Яремчук Душан Тадіч Артем Беседін Бруну Фернандеш Любіша Тумбаковіч Євген Шахов Нікола Міленковіч Предраґ Райковіч Неманья Максімовіч Лука Мілівоєвіч Нікола Максімовіч Міят Ґачіновіч Мілан Родіч Неманья Радоньїч Адам Ляїч Неманья Ґудель
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