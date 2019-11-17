Збірна України на останніх секундах врятувала матч у Сербії (відео)



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Роман Яремчук забив перший гол українців Getty Images (c) UEFA.com

Матч у Белграді турнірного значення для команди Андрія Шевченка не мав

Збірна України з футболу завершила відбірну кампанію до Євро-2020 нічиєю в Белграді.

В поєдинку, який не мав турнірного значення, команда Андрія Шевченка врятувалася на заключних секундах гри з сербією.

Сербія – Україна – 2:2

Голи: 1:0 – Душан Тадіч (9, з пенальті). 1:1 – Роман Яремчук (33). 2:1 – Александр Мітровіч (56). 2:2 - Бесєдін (90+3)

Сербія: Предраґ Райковіч – Нікола Максімовіч, Нікола Міленковіч, Коларов (к), Мілан Родіч – Ґудель, Неманья Максімовіч (Лука Мілівоєвіч, 77) – Душан Тадіч, Ляїч (Ґачіновіч, 69), Радоньїч (Мілінковіч-Савіч, 82) – Александр Мітровіч. Тренер – Любіша Тумбаковіч

Україна: П’ятов (к) – Олександр Караваєв, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Віталій Миколенко – Віктор Коваленко (Шепелєв, 77), Сергій Сидорчук, Руслан Малиновський (Євген Шахов, 88) – Андрій Ярмоленко, Роман Яремчук, Віктор Циганков (Бесєдін, 77). Тренер – Андрій Шевченко

Судді: Боббі Мадден – Девід Рум, Ґрем Стюарт (усі – Шотландія)

Попередження: Радоньїч (34), Коларов (84) – Микола Матвієнко (8)

17 листопада. Белград. Стадіон «Райко Мітіч»

Серби ліпше розпочали матч і матеріалізували перевагу завдяки пенальті, який суддя призначив за гру рукою Миколи Матвієнка.

Друга половина першого тайму минула під знаком домінування українців. З трьох створених нагод наша команда реалізувала одну: Роман Яремчук після навісу Віктора Циганкова справа влучно пробив головою.

Вдруге вивести вперед господарів вивів із найкращих бомбардирів кваліфікаційної кампанії Євро-2020 Александр Мітровіч провів після майстерної передачі Душана Тадіча. Мітровіч першим дотиком прийняв м’яч на груди, а другим пробив у кут – 2:1.

Гості мали змогу відігратися на 87-й хвилині, але Володимир Шепелєв метрів з семи після передачі справа пробив над поперечиною.

Але врешті єдиної в 2019 році поразки Українці таки уникнули. То Артем Бесєдін після передачі справа від Ярмоленка пробив метрів з 11-ти точно в кут.

Україна виграла груповий турнір, набравши 20 очок. Сербам ця нічия вийти на прохідне друге місце не дозволила. Вони набрали 14 пунктів і на три очка відстали від чинних чемпіонів Європи португальців. Команда Фернанду Сантуша завдяки голам Бруну Фернандеша на 39-й хвилині і Кріштіану Роналду на 86-й виграла 2:0 у Люксембурзі. Люксембург набрав чотири очки і став четвертим, а замкнула таблицю Литва – одне очко.