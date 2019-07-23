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    Рак забрав життя титулованого тенісиста

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    Пітер Макнамара прожив 64 роки - Рак забрав життя титулованого тенісиста
    Пітер Макнамара прожив 64 роки
    ATP

    Пітер Макнамара проявив себе найперше в парі

    Триразовий переможець турнірів Grand Slam у парному розряді австралієць Пітер Макнамара помер у 64-річному віці після тривалої хвороби, повідомляє офіційний сайт ATP. Лікарі діагностували у колишнього тенісиста рак простати.

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    Макнамара в дуеті зі співвітчизником Полом Макнемі виграв Australian Open 1979 року і двічі переміг на Wimbledon (1980, 1982). В одиночному розряді він здобув п’ять титулів і підіймався до сьомої сходинки рейтингу. Його найкращим результатом на турнірах Grand Slam в одиночному розряді був вихід в півфінал Відкритого чемпіонату Австралії 1980 року.

    Після завершення ігрової кар'єри Пітер став тренером. Макнамара працював з Марком Філіппуссісом, Ґриґором Дімітровим, Меттью Ебденом і Ван Цяном.

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    теніс Wimbledon Australian Open Пітер Макнамара Пол Макнемі Ґриґор Дімітров Меттью Ебден
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