Рак забрав життя титулованого тенісиста



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Пітер Макнамара прожив 64 роки ATP

Пітер Макнамара проявив себе найперше в парі

Триразовий переможець турнірів Grand Slam у парному розряді австралієць Пітер Макнамара помер у 64-річному віці після тривалої хвороби, повідомляє офіційний сайт ATP. Лікарі діагностували у колишнього тенісиста рак простати.

Макнамара в дуеті зі співвітчизником Полом Макнемі виграв Australian Open 1979 року і двічі переміг на Wimbledon (1980, 1982). В одиночному розряді він здобув п’ять титулів і підіймався до сьомої сходинки рейтингу. Його найкращим результатом на турнірах Grand Slam в одиночному розряді був вихід в півфінал Відкритого чемпіонату Австралії 1980 року.

Після завершення ігрової кар'єри Пітер став тренером. Макнамара працював з Марком Філіппуссісом, Ґриґором Дімітровим, Меттью Ебденом і Ван Цяном.