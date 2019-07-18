Помер тренер олімпійської призерки-2016



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Андрій Гонцов прожив 55 років Федерація фехтування України

Андрієві Гонцову було 55 років

16 липня сталася тяжка втрата для українського фехтування - у 55-річному віці пішов з життя заслужений тренер України Андрій Гонцов.

Андрій Володимирович все життя був відданий фехтуванню, безпосередньо здійснював підготовку спортсменів до участі в Олімпійських іграх.

Тренерську діяльність Гонцов розпочав у 1981 році. Після закінчення Харківського університету фізичної культури працював у ДЮСШ №8, ДЮСШ ФСТ «Спартак».

У 2010 році був прийнятий на посаду тренера-викладача з фехтування в Харківську КДЮСШ ХТЗ, де і працював до останнього часу. За час роботи Андрій Гонцов підготував десять Майстрів спорту України, одного заслуженого майстра спорту.

Серед найкращих вихованок Валерія Чудікова – срібна призерка Олімпійських ігор-2016 і чемпіонка світу у командних змаганнях Олена Вороніна, срібна призерка чемпіонату світу серед кадетів, чемпіонка України, багаторазова призерка міжнародних змагань, донька Дарина Гонцова,а також Микита Нікіткін, чемпіон України, призер міжнародних змагань, який зараз успішно працює тренером, продовжуючи справу свого учителя.

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