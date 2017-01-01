Ракицький і Степаненко вийдуть на матч з «Манчестер Сіті» з перших хвилин
- Сьогодні, 20:55
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Команди визначилися з основними складами на матч Ліги чемпіонів
Паулу Фонсека та Пеп Гвардіола назвали стартові склади на матч шостого туру Ліги чемпіонів «Шахтар» - «Манчестер Сіті».
Заявки команд на цю зустріч виглядають наступним чином:
«Шахтар»: 30. П’ятов, 2. Бутко, 18. Ордець, 44. Ракицький, 31. Ісмаілі, 8. Фред, 6. Степаненко, 11. Марлос, 10. Бернард, 7. Тайсон, 19. Феррейра.
Запасні: 26. М. Шевченко, 5. Хочолава, 9. Дентіньо, 21. Алан Патрік, 34. Петряк, 66. Азеведо, 74. Коваленко.
«Манчестер Сіті»: 31. Едерсон, 3. Дані, 15. Мангаля, 24. Адарабіойо, 19. Сане, 20. Сілва, 42. Яя Туре, 47. Фоден, 25. Фернандіньо, 8. Гюндоган, 33. Габріел Жезус.
Запасні: 1. Браво, 2. Вокер, 7. Стерлінг, 10. Агуеро, 30. Отаменді, 45. Дьюані, 55. Брахім Діас.
Розпочнеться поєдинок у Харкові на ОСК «Металіст» о 21:45 за київським часом.
Нагадаємо, «Главком» розмірковував, чи буде вечір вдалим для «Шахтаря» та Ярмоленка.