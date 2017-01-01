Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів заплановано на 11 грудня

Команди отримають суперників у плей-офф у наступний понеділок

Жеребкування 1/8 фіналу футбольної Ліги чемпіонів відбудеться у штаб-квартирі УЄФА у Ньйоні 11 грудня та розпочнеться о 13:00 за київським часом. Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, наразі у плей-офф турніру пробилися «Баварія», «Базель», «Барселона», «Бешикташ», «Манчестер Сіті»,



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Команди отримають суперників у плей-офф у наступний понеділок

Жеребкування 1/8 фіналу футбольної Ліги чемпіонів відбудеться у штаб-квартирі УЄФА у Ньйоні 11 грудня та розпочнеться о 13:00 за київським часом.

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, наразі у плей-офф турніру пробилися «Баварія», «Базель», «Барселона», «Бешикташ», «Манчестер Сіті», «Манчестер Юнайтед», «Парі Сен-Жермен», «Реал» Мадрид, «Рома», «Тоттенгем», «Челсі» та «Ювентус».

Команди поділять на два кошики: переможці груп – в одному, другі місця – в іншому. Один з одним не можуть зіграти представники однієї національної асоціації та клуби, які виступали в одній групі.

Про інші обмеження буде оголошено безпосередньо перед жеребкуванням.

Переможці груп проведуть перші матчі 1/8 фіналу на виїзді 13/14 та 20/21 лютого. Матчі-відповідь відбудуться 6/7 та 13/14 березня.

16 березня відбудеться жеребкування 1/4 фіналу, а матчі цієї стадії заплановані на 3/4 та 10/11 квітня.

13 квітня відбудеться жеребкування півфіналу та фіналу. Півфінальні протистояння заплановані на 24/25 квітня та 1/2 травня, а фінал прийме НСК «Олімпійський» 26 травня.

Нагадаємо, «Главком» розмірковував, чи буде вечір вдалим для «Шахтаря» та Ярмоленка.