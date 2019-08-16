Разумков розповів про створення комітету молоді та спорту в Верховній Раді



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Дмитро Разумков Обозреватель

За словами голови партії Слуга народу, на цьому особисто наполягав Володимир Зеленський

Голова партії Слуга народу Дмитро Разумков повідомив, що на створенні окремого комітету Верховної Ради в справах молоді та спорту наполягали спортивна спільнота та особисто Володимир Зеленський.

«Ми почули пропозиції від суспільства, від представників спорту, з урахуванням того, що скоро відбудеться Олімпіада. Особливо хотілося б відзначити позицію президента, який звертався з пропозицією залишити окремо комітет з питань молоді та спорту», - передає слова молодого політика Інтерфакс-Україна.

За його словами, було вирішено відділити з комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики питання молоді та спорту для окремого комітету.

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Раніше повідомлялося, що депутатська група з підготовки першого засідання Верховної Ради 9-го скликання затвердила проект рішення про скорочення числа парламентських комітетів до 23.