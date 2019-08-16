  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Італії загрожують руйнівні санкції від МОК

    • Розсилка
    Прапор МОК - Італії загрожують руйнівні санкції від МОК
    Прапор МОК
    Твіттер

    Італійських спортсменів можуть відсторонити від Олімпіади-2020, а саму Італію позбавити Ігор-2026

    Міжнародний олімпійський комітет може застосувати суворі санкції проти Національного олімпійського комітету Італії.

    У такому разі італійських спортсменів не допустять до участі в Олімпіаді-2020 у Токіо, а саму Італію позбавити права проводити 2026 року зимові Ігри в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо.

    Санкції можуть застосувати через рішення парламенту Італії передати уряду країни повноваження з організації спортивної діяльності. Це суперечить головному принципу МОК з невтручання урядів у діяльність НОК.

    Читайте також: Олімпійська чемпіонка з Норвегії ледь не загинула на тренуванні
    Читайте також
    Олімпійські ігри (Олімпіада) МОК Олімпіада-2020
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ