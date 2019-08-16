Італії загрожують руйнівні санкції від МОК



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Італійських спортсменів можуть відсторонити від Олімпіади-2020, а саму Італію позбавити Ігор-2026

Міжнародний олімпійський комітет може застосувати суворі санкції проти Національного олімпійського комітету Італії.

У такому разі італійських спортсменів не допустять до участі в Олімпіаді-2020 у Токіо, а саму Італію позбавити права проводити 2026 року зимові Ігри в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо.

Санкції можуть застосувати через рішення парламенту Італії передати уряду країни повноваження з організації спортивної діяльності. Це суперечить головному принципу МОК з невтручання урядів у діяльність НОК.

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