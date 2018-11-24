«Реал» зазнав першої поразки під керівництвом Соларі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото взяте з сайту ua-football.com

Мадридська команда зазнала болючої поразки від «Ейбара»

Початок гри був за госодарями і вже на третій хвилині Кіке влучив у стійку воріт Куртуа. А трохи згодом Ескаланте вивів «Ейбар» вперед в рахунку після відскоку від воротаря.

Реал активізувався і нагоду зрівняти рахунок втратив Бейл, однак воротар врятував після удару валійця зі штрафного. А по перерві Енріч подвоїв перевагу «Ейбара», а за п`ять хвилин асистував Кіке, який довів рахунок до розгромного.

Таким чином «Ейбар» перервав чотирьох матчеву переможну серію «Реала» і завдав першої поразки Соларі на чолі мадридського клубу.

Завдяки цій перемозі «Ейбар» впритул наблизився до «Реала», набравши 18 очок і піднявшись на сьоме місце. «Королівський» клуб з 20 пунктами розташувався на сходинку вище.

Нагадаємо, «Маріуполь» переміг «Ворсклу» завдяки голу Зубкова.