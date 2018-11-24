«Маріуполь» переміг «Ворсклу» завдяки голу Зубкова



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото взяте з сайту football.ua

Долю гри вирішила індивідуальна майстерність нападника «Маріуполя»

Лише одного точного удару вистачило «Маріуполю» аби перемогти команду Василя Сачка. Завдав його Олександр Зубков на 57-й хвилині матчу. Після сольного проходу Зубков невідпорно пробив у дальній кут. Шуст свою команду не врятував.

Прем'єр-ліга України з футболу

Матч 16-го туру

«Маріуполь» - «Ворскла» - 1:0

Гол: Зубков, 57

Перемога наблизила «Маріуполь» до полтавців у турнірній таблиці чемпіонату України. «Ворскла» посідає четверту сходинку і має у своєму активі 24 очка, «Маріуполь» на одне менше.

Проте вже незабаром потіснити команди може луганська «Зоря», яка пізніше зіграє з «Олімпіком».