  1. Головна
  2. Спорт
  3. Відео

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Відео

    «Маріуполь» переміг «Ворсклу» завдяки голу Зубкова

    • Розсилка
    Фото взяте з сайту football.ua - «Маріуполь» переміг «Ворсклу» завдяки голу Зубкова
    Фото взяте з сайту football.ua

    Долю гри вирішила індивідуальна майстерність нападника «Маріуполя»

    Лише одного точного удару вистачило «Маріуполю» аби перемогти команду Василя Сачка. Завдав його Олександр Зубков на 57-й хвилині матчу. Після сольного проходу Зубков невідпорно пробив у дальній кут. Шуст свою команду не врятував.

    Прем'єр-ліга України з футболу

    Матч 16-го туру

    «Маріуполь» - «Ворскла» - 1:0

    Гол: Зубков, 57

    Перемога наблизила «Маріуполь» до полтавців у турнірній таблиці чемпіонату України. «Ворскла» посідає четверту сходинку і має у своєму активі 24 очка, «Маріуполь» на одне менше.

    Проте вже незабаром потіснити команди може луганська «Зоря», яка пізніше зіграє з «Олімпіком».

    НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат України ФК Ворскла ФК «Маріуполь»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ