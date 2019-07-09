Президент білоруського футбольного клубу: Не треба нас втягувати у «русскій мір»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Шість років тому київські ультрас бойкотували так званий Об'єднаний турнір WBC Ультрас

Цікаво, чи здатні зі схожими заявами виступити Суркіс чи Ахметов?

Президент білоруського футбольного клубу «Динамо» з Бреста Олександр Зайцев назвав запрошення білоруських клубів до чемпіонату Росії з футболу диверсією.

Таким чином Зайцев відреагував на ідею президента московського ЦСКА Євгенія Ґінера розширити російську прем’єр-лігу за рахунок запрошення клубів із Вірменії, Казахстану та Білорусі.

«Що я думаю про пропозицію Ґінера? За своєю суттю вона диверсійна та шкідлива. Наші східні сусіди, як це часто за ними водиться, переслідують не лише спортивні цілі. Не секрет, що сучасне російське суспільство останнім часом активно підживлюється ідеями так званого «русского міра». Витівка з залученням клубів з колишніх совєцьких республік до складу чемпіонату РПЛ з того ж ряду. Їм це важливо, нам – шкідливо», - сказав Зайцев.

Передісторія така: 2 липня стало відомо, що російський футбольний союз хоче, аби у першості Росії з футболу виступали клуби з Білорусі, Казахстану та Вірменії. Про Україну наразі не згадують, але не далі як у 2013 році українські «Динамо» і «Шахтар» грали в так званому Об’єднаному турнірі за участю чотирьох клубів. Фінансував ці змагання «Ґазпром» і їх називали передвісником об’єднаного чемпіонату. Але на заваді спільним планам Алєксєя Міллера, того ж Ґінера, Суркіса та Ахметова стала російсько-українська війна.