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    Рейтинг WTA: нові рекорди Ястремської і Завацької та регрес Світоліної

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    Даяна Ястремська вперше піднялася в топ-25 рейтингу WTA - Рейтинг WTA: нові рекорди Ястремської і Завацької та регрес Світоліної
    Даяна Ястремська вперше піднялася в топ-25 рейтингу WTA
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    Опубліковано новий рейтинг найсильніших тенісисток світу

    Перша ракетка України Еліна Світоліна втратила третю сходинку в оновленому рейтинзі WTA. Її відтіснила на четверте місце переможниця турніру в Пекіні Наомі Осака з Японії.

    Друга ракетка України Даяна Ястремська знову покращила особисте досягнення. Вона піднялася на 23-тю сходинку. Це дебют нашої тенісистки в топ-25.

    Також поліпшила особистий рекорд Катарина Завацька, яка піднялася на 117-те місце.

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    теніс Еліна Світоліна Даяна Ястремська Катерина Завацька
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