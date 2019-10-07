Рейтинг WTA: нові рекорди Ястремської і Завацької та регрес Світоліної



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Даяна Ястремська вперше піднялася в топ-25 рейтингу WTA Твіттер

Опубліковано новий рейтинг найсильніших тенісисток світу

Перша ракетка України Еліна Світоліна втратила третю сходинку в оновленому рейтинзі WTA. Її відтіснила на четверте місце переможниця турніру в Пекіні Наомі Осака з Японії.

Друга ракетка України Даяна Ястремська знову покращила особисте досягнення. Вона піднялася на 23-тю сходинку. Це дебют нашої тенісистки в топ-25.

Також поліпшила особистий рекорд Катарина Завацька, яка піднялася на 117-те місце.

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