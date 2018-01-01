Результативна передача Маліновського допомогла «Генку» перемогти у матчі чемпіонату Бельгії (відео)
- Вчора, 22:42
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Розсилка
Команда українця вийшла на сьоме місце після цієї звитяги
Руслан Маліновський провів перший офіційний матч у новому, 2018 році.
У поєдинку 21-го туру чемпіонату Бельгії український півзахисник відзначився гольовою передачею.
Сталося це у першому таймі, на 32-й хвилині, коли Руслан асистував Інгвартсену.
«Генк» вів у рахунку у виїзній зустрічі з «Остенде» до 90-ої хвилини, коли стався авто гол, і цифри на табло зрівнялися.
Проте команді Маліновського вдалося вирвати перемогу. У компенсований час вирішальний гол забив Буффель.
Український футболіст провів на полі всі 90 хвилин.
«Генку» після цієї перемоги піднявся на сьоме місце у турнірній таблиці. В активі команди 27 очок, а відставання від шостої сходинки складає два бали.
Зауважимо, що в останніх п’яти поєдинках у чемпіонаті «Генк» не знав смаку перемог.