Результативна передача Маліновського допомогла «Генку» перемогти у матчі чемпіонату Бельгії (відео)

Команда українця вийшла на сьоме місце після цієї звитяги

Руслан Маліновський провів перший офіційний матч у новому, 2018 році. У поєдинку 21-го туру чемпіонату Бельгії український півзахисник відзначився гольовою передачею. Сталося це у першому таймі, на 32-й хвилині, коли Руслан асистував Інгвартсену. «Генк» вів у рахунку у виїзній зустрічі з «Остенде» до 90-ої хвилини, коли



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Руслан Маліновський (справа). Фото sport.be

Команда українця вийшла на сьоме місце після цієї звитяги

Руслан Маліновський провів перший офіційний матч у новому, 2018 році.

У поєдинку 21-го туру чемпіонату Бельгії український півзахисник відзначився гольовою передачею.

Сталося це у першому таймі, на 32-й хвилині, коли Руслан асистував Інгвартсену.

«Генк» вів у рахунку у виїзній зустрічі з «Остенде» до 90-ої хвилини, коли стався авто гол, і цифри на табло зрівнялися.

Проте команді Маліновського вдалося вирвати перемогу. У компенсований час вирішальний гол забив Буффель.

Український футболіст провів на полі всі 90 хвилин.

«Генку» після цієї перемоги піднявся на сьоме місце у турнірній таблиці. В активі команди 27 очок, а відставання від шостої сходинки складає два бали.

Зауважимо, що в останніх п’яти поєдинках у чемпіонаті «Генк» не знав смаку перемог.