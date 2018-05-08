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    Роман Зозуля може піти на підвищення у чемпіонаті Іспанії

    У послугах українця зацікавлений клуб, який перебуває у верхній частині таблиці Сегунди
    28-річний український нападник іспанського футбольного клубу «Альбасете» Роман Зозуля може продовжити кар'єру в іншому клубі Сегунди – «Кадісі». «Кадіс» всерйоз зацікавлений у послугах українського форварда, інформує El Desmarque. Поточний контракт Зозулі з «Альбасете» дійсний до 30 червня,
    • Сьогодні, 09:30
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    Роман Зозуля. Фото M&aacute;s que Alba
    Роман Зозуля. Фото Más que Alba

    У послугах українця зацікавлений клуб, який перебуває у верхній частині таблиці Сегунди

    28-річний український нападник іспанського футбольного клубу «Альбасете» Роман Зозуля може продовжити кар'єру в іншому клубі Сегунди – «Кадісі».

    «Кадіс» всерйоз зацікавлений у послугах українського форварда, інформує El Desmarque.

    Поточний контракт Зозулі з «Альбасете» дійсний до 30 червня, після чого він стане вільним агентом.

    Наразі «Кадіс» веде переговори з агентом українського футболіста, передає sport.ua.

    Зозуля захищає кольори «Альбасете» з вересня 2017 року. У поточному сезоні українець провів за іспанську команду 26 матчів у всіх турнірах, забив сім м'ячів і віддав три результативні передачі.

    Після 38-ми зіграних турів «Альбасете» займає 14-те місце в іспанській Сегунді.

    «Кадіс» знаходиться на шостому місці у турнірній таблиці.

    Нагадаємо, український нападник провів автограф-сесію в іспанській школі.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Іспанія Роман Зозуля
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