Роман Зозуля може піти на підвищення у чемпіонаті Іспанії

У послугах українця зацікавлений клуб, який перебуває у верхній частині таблиці Сегунди

28-річний український нападник іспанського футбольного клубу «Альбасете» Роман Зозуля може продовжити кар'єру в іншому клубі Сегунди – «Кадісі». «Кадіс» всерйоз зацікавлений у послугах українського форварда, інформує El Desmarque. Поточний контракт Зозулі з «Альбасете» дійсний до 30 червня,



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Роман Зозуля. Фото Más que Alba

У послугах українця зацікавлений клуб, який перебуває у верхній частині таблиці Сегунди

28-річний український нападник іспанського футбольного клубу «Альбасете» Роман Зозуля може продовжити кар'єру в іншому клубі Сегунди – «Кадісі».

«Кадіс» всерйоз зацікавлений у послугах українського форварда, інформує El Desmarque.

Поточний контракт Зозулі з «Альбасете» дійсний до 30 червня, після чого він стане вільним агентом.

Наразі «Кадіс» веде переговори з агентом українського футболіста, передає sport.ua.

Зозуля захищає кольори «Альбасете» з вересня 2017 року. У поточному сезоні українець провів за іспанську команду 26 матчів у всіх турнірах, забив сім м'ячів і віддав три результативні передачі.

Після 38-ми зіграних турів «Альбасете» займає 14-те місце в іспанській Сегунді.

«Кадіс» знаходиться на шостому місці у турнірній таблиці.

Нагадаємо, український нападник провів автограф-сесію в іспанській школі.

