Роман Зозуля може піти на підвищення у чемпіонаті Іспанії
- Сьогодні, 09:30
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У послугах українця зацікавлений клуб, який перебуває у верхній частині таблиці Сегунди
28-річний український нападник іспанського футбольного клубу «Альбасете» Роман Зозуля може продовжити кар'єру в іншому клубі Сегунди – «Кадісі».
«Кадіс» всерйоз зацікавлений у послугах українського форварда, інформує El Desmarque.
Поточний контракт Зозулі з «Альбасете» дійсний до 30 червня, після чого він стане вільним агентом.
Наразі «Кадіс» веде переговори з агентом українського футболіста, передає sport.ua.
Зозуля захищає кольори «Альбасете» з вересня 2017 року. У поточному сезоні українець провів за іспанську команду 26 матчів у всіх турнірах, забив сім м'ячів і віддав три результативні передачі.
Після 38-ми зіграних турів «Альбасете» займає 14-те місце в іспанській Сегунді.
«Кадіс» знаходиться на шостому місці у турнірній таблиці.
Нагадаємо, український нападник провів автограф-сесію в іспанській школі.