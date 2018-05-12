Роман Зозуля відзначився голом за «Альбасете», але не врятував команду від поразки

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Роман Зозуля. Фото: ФК Альбасете

Поразка залишає «Альбасете» на 14-му місці в турнірній таблиці Сегунди

Роман Зозуля, гравець іспанського «Альбасете», відзначився забитим м'ячем в Сегунді.

В матчі 39 туру на полі «Вальядоліда» Зозуля зробив рахунок 1:1 на 16-й хвилині зустрічі.

Roman Roman Roman ZOZULIA pic.twitter.com/oYgZNeRZBO — Albacete Balompié (@AlbaceteBPSAD) 12 мая 2018 г.

Цей гол став для форварда першим за 5 місяців. В останній раз українець вражав ворота суперника ще на початку грудня, відзначившись дублем у воротах все того ж «Вальядоліда».

Роман Зозуля грає за «Альбасете» з вересня, на його рахунку 27 матчів і 8 голів за клуб. Контракт 28-річного форварда з клубом закінчується в кінці сезону.

Поразка залишає «Альбасете» на 14-му місці в турнірній таблиці Сегунди. В активі у команди Зозулі 47 очок після 39 турів.