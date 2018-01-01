Роман Зозуля врятував свою команду від поразки в матчі Сегунди
- Сьогодні, 15:58
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Асист у цьому матчі став для українця третім в складі «Альбасете»
Український форвард «Альбасете» Роман Зозуля відзначився результативною передачею в матчі проти «Луго» (1:1) в 25-му турі Сегунди.
Українець вийшов на поле в основному складі і був замінений на 72-й хвилині. За наданий йому час Зозуля встиг отримати гірчичник на початку другого тайму і віддати результативну передачу на Дані Родрігеса.
Цей асист став для українця третім в складі «Альбасете». Роман продовжує бути найкращим футболістом іспанської команди за системою гол + пас (7 голів і 3 результативні передачі).
«Альбасете» у підсумку піднявся на 11 місце в турнірній таблиці Сегунди (32 очки), а «Луго» посідає 5 сходинку (41 пункт), яке дає право на участь у плей-офф за вихід у Прімеру.
Чемпіонат Іспанії. Сегунда
25-ий тур
«Луго» – «Альбасете» – 1:1
Голи: Ромеро(58) – Дані Родрігес(62)