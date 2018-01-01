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    Роман Зозуля врятував свою команду від поразки в матчі Сегунди

    Асист у цьому матчі став для українця третім в складі «Альбасете»
    Український форвард «Альбасете» Роман Зозуля відзначився результативною передачею в матчі проти «Луго» (1:1) в 25-му турі Сегунди. Українець вийшов на поле в основному складі і був замінений на 72-й хвилині. За наданий йому час Зозуля встиг отримати гірчичник на початку другого тайму і віддати результативну передачу на
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    &laquo;Альбасете&raquo;. Фото: ФК&nbsp;&laquo;Альбасете&raquo;
    «Альбасете». Фото: ФК «Альбасете»

    Асист у цьому матчі став для українця третім в складі «Альбасете»

    Український форвард «Альбасете» Роман Зозуля відзначився результативною передачею в матчі проти «Луго» (1:1) в 25-му турі Сегунди.

    Українець вийшов на поле в основному складі і був замінений на 72-й хвилині. За наданий йому час Зозуля встиг отримати гірчичник на початку другого тайму і віддати результативну передачу на Дані Родрігеса.

    Цей асист став для українця третім в складі «Альбасете». Роман продовжує бути найкращим футболістом іспанської команди за системою гол + пас (7 голів і 3 результативні передачі).

    «Альбасете» у підсумку піднявся на 11 місце в турнірній таблиці Сегунди (32 очки), а «Луго» посідає 5 сходинку (41 пункт), яке дає право на участь у плей-офф за вихід у Прімеру.

    Чемпіонат Іспанії. Сегунда

    25-ий тур

    «Луго» – «Альбасете» – 1:1

    Голи: Ромеро(58) – Дані Родрігес(62)

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Іспанія Роман Зозуля
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