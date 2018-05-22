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    Роналду третій рік поспіль став найпопулярнішим спортсменом світу

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    Кріштіану Роналду - Роналду третій рік поспіль став найпопулярнішим спортсменом світу
    Кріштіану Роналду

    До вашої уваги топ-10 найпопулярніших спортсменів

    Форвард «Реала» Кріштіану Роналду третій рік поспіль став найпопулярнішим спортсменом світу за версією ESPN.

    Рейтинг складений з урахуванням рекламних контрактів, передплатників в соціальних мережах і пошукових запитів.

    У трійку також потрапили баскетболіст «Клівленда» Леброн Джеймс і нападник «Барселони» Ліонель Мессі.

    Топ-10 найпопулярніших спортсменів:

    1. Кріштіану Роналду ( «Реал», футбол);

    2. Леброн Джеймс ( "Клівленд", баскетбол);

    3. Ліонель Мессі ( «Барселона», футбол);

    4. Неймар ( «ПСЖ», футбол);

    5. Роджер Федерер (теніс);

    6. Тайгер Вудс (гольф);

    7. Кевін Дюрент ( «Голден Стейт», баскетбол);

    8. Рафаель Надаль (теніс);

    9. Стівен Каррі ( «Голден Стейт», баскетбол);

    10. Філ Мікельсон (гольф).

    Екс-чемпіон світу з боксу Флойд Мейвезер розташувався на 14-му місці, екс-чемпіон UFC Конор МакГрегор - 18-й.

    Джерело: ua.tribuna.com

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