Роналду третій рік поспіль став найпопулярнішим спортсменом світу
-
Розсилка
До вашої уваги топ-10 найпопулярніших спортсменів
Форвард «Реала» Кріштіану Роналду третій рік поспіль став найпопулярнішим спортсменом світу за версією ESPN.
Рейтинг складений з урахуванням рекламних контрактів, передплатників в соціальних мережах і пошукових запитів.
У трійку також потрапили баскетболіст «Клівленда» Леброн Джеймс і нападник «Барселони» Ліонель Мессі.
Топ-10 найпопулярніших спортсменів:
1. Кріштіану Роналду ( «Реал», футбол);
2. Леброн Джеймс ( "Клівленд", баскетбол);
3. Ліонель Мессі ( «Барселона», футбол);
4. Неймар ( «ПСЖ», футбол);
5. Роджер Федерер (теніс);
6. Тайгер Вудс (гольф);
7. Кевін Дюрент ( «Голден Стейт», баскетбол);
8. Рафаель Надаль (теніс);
9. Стівен Каррі ( «Голден Стейт», баскетбол);
10. Філ Мікельсон (гольф).
Екс-чемпіон світу з боксу Флойд Мейвезер розташувався на 14-му місці, екс-чемпіон UFC Конор МакГрегор - 18-й.
Джерело: ua.tribuna.com