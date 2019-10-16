Роналду заробив понад 44 мільйони євро на рекламі в Інстаграмі



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Зірка збірної Португалії вдвічі випередив аргентинця Ліонеля Мессі

Зірковий лідер збірної Португалії та «Ювентуса» Кріштіану Роналду заробив 44,1 мільйона євро за рік на рекламі в мережі Інстаграм.

Як повідомляє італійське видання La Gazzetta dello Sport з посиланням на дослідження Buzz Bingo, Роналду опублікував за рік 49 рекламних повідомлень по 900 000 кожне.

Аргентинський форвард «Барселони» Ліонель Мессі заробив вдвічі менше. Він опублікував 36 повідомлень по 590 000 – всього 21,2 мільйона євро.

Нагадаємо, збірна України перемогла в Києві Португалію з Роналду (2:1) та забезпечила собі участь у фінальному турнірі чемпіонату Європи 2020 року.