Збірна Іспанії встановила рекорд в кваліфікації Євро-2020
Збірна Іспанії всьоме поспіль зіграє на чемпіонаті Європи
УЄФА
Іспанські футболісти всьоме поспіль виступатимуть на чемпіонаті Європи
Збірна Іспанії з футболу встановила рекорд в кваліфікаційному турнірі чемпіонату Європи.
Напередодні команда Роберта Морено зіграла внічию 1:1 проти Швеції. Результат гарантував іспанцям вихід у фінальний турнір Євро-2020.
Для збірної Іспанії це буде сьомий поспіль чемпіонат Європи – рекордний показник. Іспанці не пропускають фінальні турніри чемпіонатів Європи з 1996 року.
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