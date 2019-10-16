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    Збірна Іспанії встановила рекорд в кваліфікації Євро-2020

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    Збірна Іспанії всьоме поспіль зіграє на чемпіонаті Європи - Збірна Іспанії встановила рекорд в кваліфікації Євро-2020
    Збірна Іспанії всьоме поспіль зіграє на чемпіонаті Європи
    УЄФА

    Іспанські футболісти всьоме поспіль виступатимуть на чемпіонаті Європи

    Збірна Іспанії з футболу встановила рекорд в кваліфікаційному турнірі чемпіонату Європи.

    Напередодні команда Роберта Морено зіграла внічию 1:1 проти Швеції. Результат гарантував іспанцям вихід у фінальний турнір Євро-2020.

    Для збірної Іспанії це буде сьомий поспіль чемпіонат Європи – рекордний показник. Іспанці не пропускають фінальні турніри чемпіонатів Європи з 1996 року.

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