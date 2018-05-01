Росії не довірили проведення жодного біатлонного етапу у сезоні-2018/19
- Вчора, 16:11
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Розсилка
На сайті IBU з'явився попередній розклад, який, втім, може зазнати змін
На сайті Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) з'явився попередній розклад Кубку світу-2018/19.
У ньому заплановано дев'ять етапів.
Жодні зі змагань не відбудуться на території Росії.
Кубок світу-2018/19 з біатлону
Попередній розклад
Перший етап. 30 листопада - 9 грудня 2018 року. Поклюка (Словенія)
Другий етап. 10 - 16 грудня. Гохфільцен (Австрія)
Третій етап. 17 - 22 грудня. Нове Место (Чехія)
Четвертий етап. 7 - 13 січня 2019 року. Обергоф (Німеччина)
П’ятий етап. 14 - 20 січня. Рупольдинг (Німеччина)
Шостий етап. 21 - 27 січня. Антгольц/Антерсельва (Італія)
Сьомий етап. 4 - 10 лютого. Кенмор (Канада)
Восьмий етап. 11 - 17 лютого. Солт-Лейк-Сіті (США)
Дев’ятий етап. 18 - 24 березня. Осло Голмеколлен (Норвегія)
Чемпіонат світу 2019 року відбудуться 7-17 березня в Естерсунді (Швеція). Чемпіонат Європи прийме Білорусь (Мінськ, Раубичі) 18-24 лютого.
Літній чемпіонат світу 2018 року з біатлону відбудеться у Нове Место (Чехія) 21-25 серпня.