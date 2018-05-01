Росії не довірили проведення жодного біатлонного етапу у сезоні-2018/19

На сайті IBU з'явився попередній розклад, який, втім, може зазнати змін

На сайті Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) з'явився попередній розклад Кубку світу-2018/19. У ньому заплановано дев'ять етапів. Жодні зі змагань не відбудуться на території Росії. Кубок світу-2018/19 з біатлону Попередній розклад Перший етап. 30 листопада - 9 грудня 2018 року. Поклюка (Словенія) Другий етап. 10 - 16 грудня. Гохфільцен