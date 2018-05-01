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    Росії не довірили проведення жодного біатлонного етапу у сезоні-2018/19

    На сайті IBU з'явився попередній розклад, який, втім, може зазнати змін
    На сайті Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) з'явився попередній розклад Кубку світу-2018/19. У ньому заплановано дев'ять етапів. Жодні зі змагань не відбудуться на території Росії. Кубок світу-2018/19 з біатлону Попередній розклад Перший етап. 30 листопада - 9 грудня 2018 року. Поклюка (Словенія) Другий етап. 10 - 16 грудня. Гохфільцен
    • Вчора, 16:11
    • Розсилка

    На сайті IBU з'явився попередній розклад, який, втім, може зазнати змін

    На сайті Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) з'явився попередній розклад Кубку світу-2018/19.

    У ньому заплановано дев'ять етапів.

    Жодні зі змагань не відбудуться на території Росії.

    Кубок світу-2018/19 з біатлону

    Попередній розклад

    Перший етап. 30 листопада - 9 грудня 2018 року. Поклюка (Словенія)

    Другий етап. 10 - 16 грудня. Гохфільцен (Австрія)

    Третій етап. 17 - 22 грудня. Нове Место (Чехія)

    Четвертий етап. 7 - 13 січня 2019 року. Обергоф (Німеччина)

    П’ятий етап. 14 - 20 січня. Рупольдинг (Німеччина)

    Шостий етап. 21 - 27 січня. Антгольц/Антерсельва (Італія)

    Сьомий етап. 4 - 10 лютого. Кенмор (Канада)

    Восьмий етап. 11 - 17 лютого. Солт-Лейк-Сіті (США)

    Дев’ятий етап. 18 - 24 березня. Осло Голмеколлен (Норвегія)

    Чемпіонат світу 2019 року відбудуться 7-17 березня в Естерсунді (Швеція). Чемпіонат Європи прийме Білорусь (Мінськ, Раубичі) 18-24 лютого.

    Літній чемпіонат світу 2018 року з біатлону відбудеться у Нове Место (Чехія) 21-25 серпня.

    Росія біатлон чемпіонат Європи чемпіонат світу Кубок світу
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