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    Названо сферу відповідальності «слуги народу» Беленюка в Верховній Раді

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    Жан Беленюк - Названо сферу відповідальності «слуги народу» Беленюка в Верховній Раді
    Жан Беленюк
    Радіо Свобода

    Новообраний депутат Жан Беленюк визначився з комітетом у Верховній Раді

    Обраний народним депутатом за списком партії «Слуга народу» чемпіон світу та Європи з греко-римської боротьби Жан Беленюк розповів, якими питаннями опікуватиметься в Верховній Раді.

    «Я вже перебуваю в комітеті соцполітики, де буду опікуватися питаннями спорту та молоді», - сказав молодий політик у коментарі LB.ua

    Однак видання звертає увагу на те, що комітет Верховної Ради з питань соцполітики є профільним щодо зарплат та пенсій, а безпосередньо питаннями молоді та спорту опікується відповідне міністерство.

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    Верховна Рада депутати партія Слуга народу народный депутат Жан Беленюк греко-римська боротьба
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