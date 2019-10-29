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    Російські хакери атакують сервери антидопінгових організацій

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    Хакери&nbsp; - Російські хакери атакують сервери антидопінгових організацій
    Хакери 
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    Microsoft повідомляє про атаки мінімум 16 різних організацій

    Корпорація Microsoft повідомила про злам хакерами серверів антидопінгових організацій. Атакували мережі мінімум 16-ти національних та міжнародних антидопінгових організацій, інформує The New York Times з посиланням на Microsoft.

    У Microsoft припускають, що атаки пов’язані з розглядом пояснень Росії щодо підміни проб Московською лабораторією.

    Атаки на сервери почалися в середині вересня за кілька днів до повідомлення WADA про можливі санкції проти Росії.

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    За неофіційною інформацією, мережі антидопінгових організації атакують хакери підтримуваної російською владою групи Fancy Bear. Її вважають причетною до зламів комп’ютерів антидопінгових організацій та чиновників у період з 2014 по 2018 рік.

    Раніше повідомлялося, що через нові факти масових порушень антидопінгових правил та фальсифікації проб Росію можуть відсторонити від двох наступних Олімпіад: літньої 2020 та зимової 2022 року.

    допінг хакер
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