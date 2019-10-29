Російські хакери атакують сервери антидопінгових організацій



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Microsoft повідомляє про атаки мінімум 16 різних організацій

Корпорація Microsoft повідомила про злам хакерами серверів антидопінгових організацій. Атакували мережі мінімум 16-ти національних та міжнародних антидопінгових організацій, інформує The New York Times з посиланням на Microsoft.

У Microsoft припускають, що атаки пов’язані з розглядом пояснень Росії щодо підміни проб Московською лабораторією.

Атаки на сервери почалися в середині вересня за кілька днів до повідомлення WADA про можливі санкції проти Росії.

За неофіційною інформацією, мережі антидопінгових організації атакують хакери підтримуваної російською владою групи Fancy Bear. Її вважають причетною до зламів комп’ютерів антидопінгових організацій та чиновників у період з 2014 по 2018 рік.

Раніше повідомлялося, що через нові факти масових порушень антидопінгових правил та фальсифікації проб Росію можуть відсторонити від двох наступних Олімпіад: літньої 2020 та зимової 2022 року.