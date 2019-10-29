Скандальний Алієв дав оцінку роботі Хацкевича в «Динамо»



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Олександр Алієв Твіттер

Колишній півзахисник команди вважає тренерський період білоруського фахівця в Києві успішним

Колишній скандальний півзахисник «Динамо» Олександр Алієв дав оцінку тренерській роботі Олександра Хацкевича в Києві. Він вважає її цілком успішною.

«У Хацкевича в «Динамо» все чудово вийшло. Так, він не став чемпіоном, команда не зіграла в Лізі чемпіонів. Але чому Суркіс не купив тих футболістів, яких хотів Хацкевич? Хацкевич дав дорогу в футбол молодим гравцям», - передає слова Алієва Sport Arena.

Олександра Хацкевича звільнили з тренерської посади в «Динамо» наприкінці літа після того, як команда втретє поспіль не змогла пробитися в груповий етап Ліги чемпіонів.