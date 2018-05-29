Російські клуби намагаються переманити футболіста донецького «Олімпіка»

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Йосип Вукович. Фото ФК «Олімпік»

Хорват Йосип Вукович може змінити чемпіонат

Хорватський півзахисник донецького «Олімпіка» Йосип Вукович зацікавив кілька клубів з Росії.

Зокрема, на гравця звернули увагу представники «Крильєв Совєтов», стверджує Footboom.

За «Олімпік» Вукович виступає з березня 2018 року.

Свою кар'єру Йосип починав в академії «Хайдука» зі Спліта, але у професійному футболі дебютував у команді «Дугопольє» з другої хорватської ліги.

Там йому вдалося проявити себе, після чого Йосип повернувся у «Хайдук», де провів один повний сезон у команді Ігоря Тудора.

Партнером новачка «Олімпіка» тоді був екс-форвард київського «Динамо» та збірної України Артем Мілевський.

Далі Вукович виступав у складі «Істри 1961», ФК «Спліт», а останнім клубом футболіста був «Вітез».

Свого часу Йосип регулярно призивався під прапори юнацьких збірних Хорватії, зіграв один матч за команду U-17 і 12 ігор за команду U-19.