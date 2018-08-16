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    Російські клуби «Зеніт» та «Уфа» виходять у раунд плей-офф Ліги Європи

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    Фото twitter.com/zenit_spb - Російські клуби «Зеніт» та «Уфа» виходять у раунд плей-офф Ліги Європи
    Фото twitter.com/zenit_spb

    «Зеніт» обіграв удома мінське «Динамо» з рахунком 8:1

    Російський «Зеніт» продовжує боротьбу за вихід у груповий етап Ліги Європи сезону-2018/19.

    Після поразки у Мінську від «Динамо» 0:4, петербуржцям вдалося перемогти суперника з таким же рахунком в основний час на власному полі.

    Усе вирішилося у додатковий час. «Динамівцям» вдалося забити один м’яч, але господарі відзначилися аж чотири рази.

    Зауважимо, що «Зеніт» грав у меншості із середини другого тайму.

    Водночас, інший російський клуб – «Уфа» – ледь не зганьбився у Люксембурзі.

    «Прогрес» до компенсованого часу вигравав з рахунком 2:1, що означало додатковий час, однак «Уфа» забила на останніх секундах зустрічі та пройшла далі.

    Ліга Європи з футболу сезону-2018/19

    Третій відбірний раунд

    «Прогрес» (Люксембург) – «Уфа» (Росія) – 2:2 (1:0)

    Голи: 1:0 – Алікін (2, а/гол), 1:1 – Пауревич (51), 2:1 – де Алмейда (72), 2:2 – Пауревич (90+4)

    Перший матч – 1:2

    «Зеніт» (Росія) – «Динамо» (Мінськ, Білорусь) – 8:1 д.ч. (1:0, 3:0, 0:1)

    Голи: 1:0 – Паредес (22), 2:0 – Нобоа (66), 3:0 – Дзюба (75), 4:0 – Дзюба (79), 4:1 – Яхая (99), 5:1 – Дріуссі (108), 6:1 – Дзюба (115, пен), 7:1 – Мак (120+1, пен), 8:1 – Мак (120+3)

    Перший матч – 0:4

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