Російських футбольних хуліганів затримали на матчі Ліги Європи у Білорусі

Фанати російського «Спартака» приїхали у Борисов підтримати сербську «Црвену Звезду»

Білоруська міліція склала протоколи на затриманих у Борисові футбольних уболівальників. Йдеться про 14 іноземців, розповів офіційний представник УВС Міноблвиконкому. Раніше повідомлялося, що вдень 23 листопада у центрі Борисова за бійку в кафе були затримані кілька людей. За уточненими даними, всього до матчу та під час нього у міліцію потрапили



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Фанати російського «Спартака» приїхали у Борисов підтримати сербську «Црвену Звезду»

Білоруська міліція склала протоколи на затриманих у Борисові футбольних уболівальників. Йдеться про 14 іноземців, розповів офіційний представник УВС Міноблвиконкому.

Раніше повідомлялося, що вдень 23 листопада у центрі Борисова за бійку в кафе були затримані кілька людей.

За уточненими даними, всього до матчу та під час нього у міліцію потрапили 14 осіб. Це вболівальники команди гостей. У підсумку складено 20 протоколів за адміністративні правопорушення: дрібне хуліганство, розпивання алкоголю у громадському місці або поява у громадському місці у п'яному вигляді.

Як уточнив Євген Сачек, протоколи за непокору міліції складено на п'ятьох уболівальників. Ніч вони провели в ізоляторі, тепер їх повезуть до суду. Решту відпустили після розгляду.

«Ми очікували більш спокійної поведінки уболівальників, які приїхали у нашу країну підтримувати команду. Було багато нетверезих громадян, і це в якійсь мірі провокувало агресію з їхнього боку», - розповів офіційний представник УВС.

Як стверджує TUT.BY, більшість порушників – громадяни Росії, решта – серби.

У четвер, 23 листопада, на «Борисов-Арені» пройшов футбольний матч між клубом БАТЕ та сербською «Црвеною Звездою». Гостьову команду приїхали підтримати також вболівальники російського клубу «Спартак».