Російських керлінгістів позбавили бронзової медалі Олімпіади-2018

Крушельницький визнаний винним в порушенні антидопінгових правил

Спортивний арбітражний суд анулював результати російського керлінгіста Олександра Крушельницького і позбавив спортсмена і його дружину Анастасію Бризгалову бронзової медалі в дабл-міксті, яку вони завоювали на зимовій Олімпіаді в Пхьончхані. Крушельницький визнаний винним в порушенні антидопінгових правил. У його пробах були виявлені сліди



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Олександр Крушельницький. Фото: Getty Images

Крушельницький визнаний винним в порушенні антидопінгових правил

Спортивний арбітражний суд анулював результати російського керлінгіста Олександра Крушельницького і позбавив спортсмена і його дружину Анастасію Бризгалову бронзової медалі в дабл-міксті, яку вони завоювали на зимовій Олімпіаді в Пхьончхані.

Крушельницький визнаний винним в порушенні антидопінгових правил.

У його пробах були виявлені сліди мельдонію.

Раніше спортсмени заявили, що в будь-якому випадку повернуть медалі, оскільки визнають факт порушень.

Крушельницький також відмовився брати участь в засіданні Спортивного арбітражу, в зв'язку з чим воно було скасовано.

Як відомо, 13-го лютого Крушельницький в парі з Анастасією Бризгаловою завоював бронзову медаль зимових Ігор в дабл-міксті.

У поєдинку за третє місце росіяни здолали Норвегію - 8:4.

Мельдоній потрапив в список заборонених препаратів з 1 січня 2016 року і відразу ж став джерелом масових позитивних проб, особливо у російських спортсменів.

Нагадаємо, перший допінговий скандал у Пхьончхані прогримів раніше на цьому тижні, коли в застосуванні заборонених препаратів викрили члена збірної Японії з шорт-треку Кеї Саїто.

Джерело: Медуза