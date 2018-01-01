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    Російських керлінгістів позбавили бронзової медалі Олімпіади-2018

    Крушельницький визнаний винним в порушенні антидопінгових правил
    Спортивний арбітражний суд анулював результати російського керлінгіста Олександра Крушельницького і позбавив спортсмена і його дружину Анастасію Бризгалову бронзової медалі в дабл-міксті, яку вони завоювали на зимовій Олімпіаді в Пхьончхані. Крушельницький визнаний винним в порушенні антидопінгових правил. У його пробах були виявлені сліди
    • Сьогодні, 10:07
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    <span>Олександр Крушельницький. Фото: Getty Images</span>
    Олександр Крушельницький. Фото: Getty Images

    Крушельницький визнаний винним в порушенні антидопінгових правил

    Спортивний арбітражний суд анулював результати російського керлінгіста Олександра Крушельницького і позбавив спортсмена і його дружину Анастасію Бризгалову бронзової медалі в дабл-міксті, яку вони завоювали на зимовій Олімпіаді в Пхьончхані.

    Крушельницький визнаний винним в порушенні антидопінгових правил.

    У його пробах були виявлені сліди мельдонію.

    Раніше спортсмени заявили, що в будь-якому випадку повернуть медалі, оскільки визнають факт порушень.

    Крушельницький також відмовився брати участь в засіданні Спортивного арбітражу, в зв'язку з чим воно було скасовано.

    Як відомо, 13-го лютого Крушельницький в парі з Анастасією Бризгаловою завоював бронзову медаль зимових Ігор в дабл-міксті.

    У поєдинку за третє місце росіяни здолали Норвегію - 8:4.

    Мельдоній потрапив в список заборонених препаратів з 1 січня 2016 року і відразу ж став джерелом масових позитивних проб, особливо у російських спортсменів.

    Нагадаємо, перший допінговий скандал у Пхьончхані прогримів раніше на цьому тижні, коли в застосуванні заборонених препаратів викрили члена збірної Японії з шорт-треку Кеї Саїто.

    Джерело: Медуза

    допінг Олімпійські ігри (Олімпіада) скандал
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