Російського керлінгіста підозрюють у вживанні допінгу на Олімпіаді-2018

В даний момент до Крушельницького їдуть допінг-офіцери

Подальший розгляд з допінг-офіцерами на зимовій Олімпіаді-2018 чекає керлінгіста з команди ОСР (Олімпійських спортсменів з Росії) Олександра Крушельницького. 13-го лютого Крушельницький в парі з Анастасією Бризгаловою завоював бронзову медаль зимових Ігор в дабл-міксті. У поєдинку за третє місце росіяни здолали Норвегію - 8:4. Однак тепер відомо,



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Олександр Крушельницький та Анастасія Бризгалова. Фото: eurosport.ru

В даний момент до Крушельницького їдуть допінг-офіцери

Подальший розгляд з допінг-офіцерами на зимовій Олімпіаді-2018 чекає керлінгіста з команди ОСР (Олімпійських спортсменів з Росії) Олександра Крушельницького.

13-го лютого Крушельницький в парі з Анастасією Бризгаловою завоював бронзову медаль зимових Ігор в дабл-міксті. У поєдинку за третє місце росіяни здолали Норвегію - 8:4.

Однак тепер відомо, що один з допінг-тестів керлінгістів дав позитивний результат на мельдоній.

Відомо, що в даний момент до Крушельницького їдуть допінг-офіцери, після чого розгляд буде продовжено. Питання з покаранням за даним фактом залишається відкритим.

Мельдоній потрапив в список заборонених препаратів з 1 січня 2016 року і відразу ж став джерелом масових позитивних проб, особливо у російських спортсменів.

Нагадаємо, перший допінговий скандал у Пхьончхані прогримів раніше на цьому тижні, коли в застосуванні заборонених препаратів викрили члена збірної Японії з шорт-треку Кеї Саїто.

Джерело: sportarena.com