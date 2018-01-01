Російського керлінгіста підозрюють у вживанні допінгу на Олімпіаді-2018
- Сьогодні, 12:53
-
Розсилка
В даний момент до Крушельницького їдуть допінг-офіцери
Подальший розгляд з допінг-офіцерами на зимовій Олімпіаді-2018 чекає керлінгіста з команди ОСР (Олімпійських спортсменів з Росії) Олександра Крушельницького.
13-го лютого Крушельницький в парі з Анастасією Бризгаловою завоював бронзову медаль зимових Ігор в дабл-міксті. У поєдинку за третє місце росіяни здолали Норвегію - 8:4.
Однак тепер відомо, що один з допінг-тестів керлінгістів дав позитивний результат на мельдоній.
Відомо, що в даний момент до Крушельницького їдуть допінг-офіцери, після чого розгляд буде продовжено. Питання з покаранням за даним фактом залишається відкритим.
Мельдоній потрапив в список заборонених препаратів з 1 січня 2016 року і відразу ж став джерелом масових позитивних проб, особливо у російських спортсменів.
Нагадаємо, перший допінговий скандал у Пхьончхані прогримів раніше на цьому тижні, коли в застосуванні заборонених препаратів викрили члена збірної Японії з шорт-треку Кеї Саїто.
Джерело: sportarena.com