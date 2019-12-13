Російського міністра спорту таємно нагородили орденом



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Павєл Колобков Твіттер

Указ про нагороду чиновника не публікували

Російського міністра спорту Павла Колобкова таємно нагородили орденом Олександра Невського. Указ про відзнаку не публікували.

Про це повідомляє sports.ru з посиланням на різні незалежні джерела.

Орденом Олександра Невського серед іншого нагороджують за визначні особисті заслуги в справі державного будівництва, високі результаті при виконанні службових обов’язків.

Раніше цю нагороду також таємно отримували олігарх Олег Дерипаска, керівник «Газпрому» Алєксєй Міллєр, очільник Сбєрбанку Гєрман Грєф, одіозний пропагандист Владімір Соловйов, олігарх Алішер Усманов.

Колобков змінив на посаді міністра спорту РФ скандального Віталія Мутка, якого пізніше МОК звинуватив у корупції та відсторонили від будь-якої спортивної діяльності.

За каденції Колобкова російський спорт двічі викривали в масовому використанні допінгу за підтримки на державному рівні.