Допінг не допоміг? Російські клуби вперше з 2001 року не вийшли у плей-оф єврокубків



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ярослав Ракицький поїхав у Росію за новими перемогами Динамо від Шурика

Вкладені мільйони нафто- і газодоларів, виявляється, не можуть бути панацеєю

Вчора, 12 грудня, пізно ввечері фінішував груповий турнір у Лізі Європи. Остаточно визначилися усі учасники обох континентальних кубкових турнірів з футболу. Україну у весняній частині змагань представлятиме донецький «Шахтар», який посів третє місце в групі Ліги чемпіонів і опустився в 1/16 фіналу Ліги Європи.

Одним із найбільших одкровень групової стадії став провал усіх російських клубів. Четверті місця в квартетах Ліги чемпіонів посіли пітерський «Зеніт» з екс-оборонцем «Шахтаря» Ярославом Ракицьким у складі і московський «Локомотив» на чолі з екс-тренером київського «Динамо» Юрієм Сьоміним.

Не ліпше росіяни виступили і в Лізі Європи. Московський ЦСКА таблицю замкнув, а «Краснодар» посів непрохідне третє місце.

Тож російські клуби не пробилися у плей-оф єврокубків вперше з 2001 року, з часів, коли наші горе-сусіди ще не вважали свій футбольний чемпіонат з огляду на божевільні капіталовкладення одним із найсильніших у Європі.