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    Допінг не допоміг? Російські клуби вперше з 2001 року не вийшли у плей-оф єврокубків

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    Ярослав Ракицький поїхав у Росію за новими перемогами - Допінг не допоміг? Російські клуби вперше з 2001 року не вийшли у плей-оф єврокубків
    Ярослав Ракицький поїхав у Росію за новими перемогами
    Динамо від Шурика

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    Вчора, 12 грудня, пізно ввечері фінішував груповий турнір у Лізі Європи. Остаточно визначилися усі учасники обох континентальних кубкових турнірів з футболу. Україну у весняній частині змагань представлятиме донецький «Шахтар», який посів третє місце в групі Ліги чемпіонів і опустився в 1/16 фіналу Ліги Європи.

    Одним із найбільших одкровень  групової стадії став провал усіх російських клубів. Четверті місця в квартетах Ліги чемпіонів посіли пітерський «Зеніт» з екс-оборонцем «Шахтаря» Ярославом Ракицьким у складі і московський «Локомотив» на чолі з екс-тренером київського «Динамо» Юрієм Сьоміним.

    Не ліпше росіяни виступили і в Лізі Європи. Московський ЦСКА таблицю замкнув, а «Краснодар» посів непрохідне третє місце.

    Тож російські клуби не пробилися у плей-оф єврокубків вперше з 2001 року, з часів, коли наші горе-сусіди ще не вважали свій футбольний чемпіонат з огляду на божевільні капіталовкладення одним із найсильніших у Європі.

     Читайте також: Визначилися всі потенційні суперники «Шахтаря» за 1/16 фіналу Ліги Європи
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