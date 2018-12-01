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    Салах і Обамеянг претендують на звання найкращого футболіста Африки у 2018 році

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    Мохамед Салах - Салах і Обамеянг претендують на звання найкращого футболіста Африки у 2018 році
    Мохамед Салах
    Фото взяте з сайту football.ua

    Конфедерація футболу Африки (CAF) оголосила імена 34 гравців, які поборються за нагороду найкращому футболісту Африки

    Серед номінантів є чинний володар нагороди - нападник «Ліверпуля» і збірної Єгипту Мохамед Салах.

    Церемонія нагородження переможця відбудеться 8 січня 2019 року у столиці Сенегалу - Дакарі.

    Список претендентів на нагороду найкращому футболісту Африки у 2018 році:

    Абделмумен Джаба (Алжир, «Сетіф»);
    Ахмед Гомаа (Єгипет, «Аль-Масрі»);
    Ахмед Муса (Нігерія, «Аль-Наср»);
    Алекс Івобі (Нігерія, «Арсенал»);
    Андре Онана (Камерун, «Аякс»);
    Аніс Бадрі (Туніс, «Есперанс»);
    Аюб Ель-Каабі (Марокко, «Хебей Чайна Форчун»);
    Бен Маланго (ДР Конго, «Мазембе»);
    Деніс Оньянго (Уганда, «Мамелоді Сандаунз»);
    Фанев Андріатсіма (Мадагаскар, «Клермонт Фут»);
    Френк Ком (Камерун, «Есперанс»);
    Желсон (Ангола, «Прімейру ді Агошту»);
    Хакім Зієх (Марокко, «Аякс»);
    Ідрісса Гуйє (Сенегал, «Евертон»);
    Ісмаїл Ель-Хаддад (Марокко, «Відад Касабланка»);
    Жан-Марк Макусу (ДР Конго, «Віта»);
    Каліду Кулібалі (Сенегал, «Наполі»);
    Махмуд Бенхаліб (Марокко, «Раджа»);
    Мехді Бенатіа (Марокко, «Ювентус»);
    Мохамед Салах (Єгипет, «Ліверпуль»);
    Мусса Марега (Малі, «Порту»);
    Набі Кейті (Гвінея, «Ліверпуль»);
    Одіон Ігало (Нігерія, «Чанчунь Ятай»);
    Персі Тау (ПАР, «Юніон»);
    П'єр-Емерік Обамеянг (Габон, «Арсенал»);
    Ріяд Марез (Алжир, «Манчестер Сіті»);
    Садіо Мане (Сенегал, «Ліверпуль»);
    Таха Хеніссі (Туніс, «Есперанс»);
    Томас Партей (Гана, «Атлетико»);
    Вахбі Хазрі (Туніс, «Сент-Етьєн»);
    Валід Соліман (Єгипет, «Аль-Ахлі»);
    Вільфрід Заа (Кот-д'Івуар, «Кристал Пелас»);
    Ясін Браїмі (Алжир, «Порту»);
    Юсеф Беллаілі (Алжир, «Есперанс»).

    Джерело: Динамомания

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