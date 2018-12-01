Салах і Обамеянг претендують на звання найкращого футболіста Африки у 2018 році
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Конфедерація футболу Африки (CAF) оголосила імена 34 гравців, які поборються за нагороду найкращому футболісту Африки
Серед номінантів є чинний володар нагороди - нападник «Ліверпуля» і збірної Єгипту Мохамед Салах.
Церемонія нагородження переможця відбудеться 8 січня 2019 року у столиці Сенегалу - Дакарі.
Список претендентів на нагороду найкращому футболісту Африки у 2018 році:
Абделмумен Джаба (Алжир, «Сетіф»);
Ахмед Гомаа (Єгипет, «Аль-Масрі»);
Ахмед Муса (Нігерія, «Аль-Наср»);
Алекс Івобі (Нігерія, «Арсенал»);
Андре Онана (Камерун, «Аякс»);
Аніс Бадрі (Туніс, «Есперанс»);
Аюб Ель-Каабі (Марокко, «Хебей Чайна Форчун»);
Бен Маланго (ДР Конго, «Мазембе»);
Деніс Оньянго (Уганда, «Мамелоді Сандаунз»);
Фанев Андріатсіма (Мадагаскар, «Клермонт Фут»);
Френк Ком (Камерун, «Есперанс»);
Желсон (Ангола, «Прімейру ді Агошту»);
Хакім Зієх (Марокко, «Аякс»);
Ідрісса Гуйє (Сенегал, «Евертон»);
Ісмаїл Ель-Хаддад (Марокко, «Відад Касабланка»);
Жан-Марк Макусу (ДР Конго, «Віта»);
Каліду Кулібалі (Сенегал, «Наполі»);
Махмуд Бенхаліб (Марокко, «Раджа»);
Мехді Бенатіа (Марокко, «Ювентус»);
Мохамед Салах (Єгипет, «Ліверпуль»);
Мусса Марега (Малі, «Порту»);
Набі Кейті (Гвінея, «Ліверпуль»);
Одіон Ігало (Нігерія, «Чанчунь Ятай»);
Персі Тау (ПАР, «Юніон»);
П'єр-Емерік Обамеянг (Габон, «Арсенал»);
Ріяд Марез (Алжир, «Манчестер Сіті»);
Садіо Мане (Сенегал, «Ліверпуль»);
Таха Хеніссі (Туніс, «Есперанс»);
Томас Партей (Гана, «Атлетико»);
Вахбі Хазрі (Туніс, «Сент-Етьєн»);
Валід Соліман (Єгипет, «Аль-Ахлі»);
Вільфрід Заа (Кот-д'Івуар, «Кристал Пелас»);
Ясін Браїмі (Алжир, «Порту»);
Юсеф Беллаілі (Алжир, «Есперанс»).
Джерело: Динамомания