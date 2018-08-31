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    Савчук і Світоліна програли у прощальному матчі Ольги у кар'єрі

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    Савчук і Світоліна програли у прощальному матчі Ольги у кар'єрі

    Ольга Савчук провела свій завершальний матч у кар'єрі

    У четвер, 30 серпня, відбулися матчі першого кола парного розряду US Open-2018 з тенісу.

    В одній із зустрічей перша ракетка України Еліна Світоліна у парі з Ольгою Савчук у двох сетах програла дуету зі Словаччини.

    Матч тривав більше години.

    Ця зустріч стала прощальною для Ольги Савчук.

    Редактор WTA Девід Кейн раніше повідомляв, що Еліна Світоліна вирішила брати участь у парному розряді на US Open лише для того, щоб підтримати свою подругу Ольгу Савчук.

    У професійному турі Савчук дебютувала у 2002 році. На її рахунку три титули WTA.

    У 2016 році представляла Україну на Олімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро.

    US Open – 2018

    The Grand Slam

    Жіночий тенісний турнір у Нью-Йорку, США

    Призовий фонд: $40,912,000

    Парний розряд

    Перше коло

    Магдалена Рибарикова / Вікторія Кужмова (Словаччина) – Ольга Савчук / Еліна Світоліна (Україна) – 6:2, 7:5

    Джерело: Tribuna.com

    США теніс Ольга Савчук Еліна Світоліна
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