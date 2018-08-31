Савчук і Світоліна програли у прощальному матчі Ольги у кар'єрі



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Ольга Савчук провела свій завершальний матч у кар'єрі

У четвер, 30 серпня, відбулися матчі першого кола парного розряду US Open-2018 з тенісу.

В одній із зустрічей перша ракетка України Еліна Світоліна у парі з Ольгою Савчук у двох сетах програла дуету зі Словаччини.

Матч тривав більше години.

Ця зустріч стала прощальною для Ольги Савчук.

Редактор WTA Девід Кейн раніше повідомляв, що Еліна Світоліна вирішила брати участь у парному розряді на US Open лише для того, щоб підтримати свою подругу Ольгу Савчук.

У професійному турі Савчук дебютувала у 2002 році. На її рахунку три титули WTA.

У 2016 році представляла Україну на Олімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро.

US Open – 2018

The Grand Slam

Жіночий тенісний турнір у Нью-Йорку, США

Призовий фонд: $40,912,000

Парний розряд

Перше коло

Магдалена Рибарикова / Вікторія Кужмова (Словаччина) – Ольга Савчук / Еліна Світоліна (Україна) – 6:2, 7:5

Джерело: Tribuna.com