Серена Вільямс представить фільм з Леді Гагою на «Оскарі»



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Серена Вільямс

Раніше в цьому році найтитулованіша спортсменка сучасності виступила в телешоу «Битва фонограм»

23-кратна чемпіонка «Мейджорів» Серена Вільямс у неділю візьме участь в 91-й церемонії вручення американських кінонагород «Оскар».

37-річна Вільямс, яка сьогодні вперше після декрету повернулася в топ-10 рейтингу WTA, представить один з фільмів-номінантів в головній категорії «Картина року» - «Народження зірки». Решта сім картин так само представлять люди, які не мають відношення до кіноіндустрії.

Раніше в цьому році, нагадаємо, найтитулованіша спортсменка сучасності виступила в телешоу «Битва фонограм» з селебріті-парою Енді Роддік та Бруклін Деккер, а рекламу дейтинг-сервісу Bumble з нею в головній ролі показали на Супербоулі.

Джерело: Tribuna.com