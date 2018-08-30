  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Сергій Стаховський зазнав поразки у другому колі змагань в Іспанії

    • Розсилка
    Сергій Стаховський зазнав поразки у другому колі змагань в Іспанії

    Стаховський вибуває з одиночного турніру у Мальорці

    Гравці провели на корті 1 годину і 15 хвилин. Стаховський втратив три своїх гейми і не реалізував два брейкпоінта на подачі суперника.

    Наш тенісист продовжить виступ на Мальорці, де зіграє в парному чвертьфіналі разом з австралійцем Меттом Рідом. Їх суперниками по 1/4 фіналу став італійський дует Ванні/Фаббіано.

    Друге коло

    Сергій Стаховський (Україна, 4) - Кенні де Шеппер (Франція) 2-6, 4-6

    Джерело: btu.org.ua

    Читайте також
    Сергій Стаховський теніс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ