Сергій Стаховський зазнав поразки у другому колі змагань в Іспанії



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Стаховський вибуває з одиночного турніру у Мальорці

Гравці провели на корті 1 годину і 15 хвилин. Стаховський втратив три своїх гейми і не реалізував два брейкпоінта на подачі суперника.

Наш тенісист продовжить виступ на Мальорці, де зіграє в парному чвертьфіналі разом з австралійцем Меттом Рідом. Їх суперниками по 1/4 фіналу став італійський дует Ванні/Фаббіано.

Друге коло

Сергій Стаховський (Україна, 4) - Кенні де Шеппер (Франція) 2-6, 4-6

Джерело: btu.org.ua